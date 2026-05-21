«Arriba los atrevidos»: un grupo de menores salía armado a robar autos y cayó por subir todo a sus redes sociales

Cuatro adolescentes fueron detenidos este miércoles por integrar una banda dedicada al robo de autos a mano armada, que se había hecho conocida por un método particularmente incriminatorio: después de cometer los robos, se filmaban a bordo de los vehículos y compartían los videos en redes sociales, a cara descubierta y exhibiendo las armas.

La investigación fue iniciada por la Policía de la Ciudad tras un violento robo ocurrido a fines de abril en el barrio porteño de Barracas. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad y se viralizó rápidamente debido al modo en que actuaron los delincuentes.

A medida que avanzaba la pesquisa, los efectivos detectaron publicaciones realizadas por los propios sospechosos. En esos videos se mostraban circulando en autos robados, exhibiendo pistolas y lanzando frases desafiantes como “Jueves de Jeep” y “arriba los atrevidos”, mientras huían a alta velocidad por autopistas y avenidas, siempre con el rostro descubierto.

Tras ese robo, la Policía de la Ciudad, mediante tareas de ciberpatrullaje y cruce de información, comenzó a trabajar en conjunto con la Policía Bonaerense y la justicia. Según fuentes del caso, el intercambio de datos y el análisis de registros audiovisuales permitieron al Gabinete de Tácticas Operativas (GTO) de la Policía Bonaerense avanzar en tareas de inteligencia y seguimiento para identificar a los sospechosos y localizarlos en la zona sur del conurbano bonaerense.

Con las pruebas recolectadas, el Juzgado Nacional de Menores 5, a cargo de Gonzalo Oliver de Tezanos, el Juzgado de Garantías del Joven y el Fuero de Responsabilidad Penal y Juvenil 3 de Avellaneda, dispusieron la realización de ocho allanamientos simultáneos.

El operativo se llevó a cabo en siete viviendas de Dock Sud y una en Sarandí, con la participación de policías porteños de la DIC4 y la División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM), junto con efectivos bonaerenses de las seccionales Avellaneda, Florencio Varela, Lanús, Berazategui y Quilmes, el Destacamento Operativo Dock Sud y la Unidad de Prevención de Policía Local (UPPL) de Avellaneda.

Durante uno de los allanamientos, los agentes detuvieron a cuatro menores de entre 14 y 16 años. Tras los arrestos, el Juzgado de Menores ordenó el traslado de los dos imputados de 16 años al Instituto Inchausti, mientras que los dos menores restantes únicamente fueron notificados y liberados.

En uno de los domicilios se logró un golpe logístico clave contra la organización, ya que se secuestró una réplica de arma de fuego similar a la que los sospechosos exhibían en los videos virales, además de un manojo de llaves de ignición de distintos vehículos robados.

Para los investigadores, estos elementos son una prueba fundamental que vincula directamente a los detenidos con la estructura operativa dedicada al robo automotor.

El modus operandi de la banda consistía en robar autos en Barracas, filmarse dentro de ellos y luego escapar cruzando el Riachuelo hacia distintos barrios del municipio de Avellaneda.

“Los atrevidos”, como se hacían llamar, se jactaban de sus actividades delictivas, publicando videos celebrando sus botines y mostrando sus rostros. Una de las últimas filmaciones, realizada a bordo de un vehículo robado, desencadenó la investigación por un asalto a mano armada ocurrido el 30 de abril.

Según fuentes policiales, aquel día el grupo le robó a punta de pistola un Jeep Renegade a una mujer que salía de una carnicería ubicada en Arzobispo Espinosa al 1500. Las cámaras de seguridad de la Ciudad y viviendas cercanas registraron que tres de los jóvenes esperaban a la víctima en el umbral de una casa vecina y otros dos la aguardaban para interceptarla.