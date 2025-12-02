Arrestaron a una brasileña que atacó a tiros a la Policía y se atrincheró en una vivienda en Bernardo de Irigoyen

En medio del operativo de recaptura de prófugos en Bernardo de Irigoyen, la Policía de Misiones detuvo a Paola F. (30), de nacionalidad brasileña, quien intentó huir de un dispositivo de control y efectuó disparos contra los efectivos antes de ser reducida.

El hecho tuvo lugar cerca de este mediodía en el barrio Marco Grande. Al ser interceptada para su identificación por una patrulla, descendió de su vehículo BMW de color rosado metálico e ingresó corriendo a una vivienda, desde donde comenzó a efectuar disparos hacia los agentes con un revólver calibre 38 mm.

Al intentar fugarse por la parte trasera de la propiedad hacia un inmueble lindante, fue rodeada y reducida rápidamente por el personal policial, que logró detenerla sin posibilidad de escape y secuestró el arma utilizada en el ataque, además de su teléfono celular que podría guardar información relevante.

La detenida quedó bajo custodia y a disposición del Juzgado de Instrucción interviniente, y se solicitó orden judicial de allanamiento para la vivienda desde donde se produjeron los disparos y la solicitud de sus antecedentes a las fuerzas de seguridad del vecino país.

Además, la Policía no descarta que podría estar implicada en el encubrimiento de algún ilícito o vinculada a alguno de los evadidos en la zona de frontera.