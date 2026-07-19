Arrestan a los influencers Andrew y Tristan Tate en Miami: los acusan de violación y trata de personas

Los hermanos influencers Andrew y Tristan Tate, conocidos por promover la riqueza, el machismo y posturas misóginas, fueron arrestados este sábado en Miami. Enfrentan cargos por violación y trata de personas, mientras las autoridades británicas solicitan su extradición para responder a las acusaciones.

La detención en Miami se produjo bajo una orden secreta, según confirmó Brady McCarron, portavoz del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, situando al país en el centro de un proceso legal internacional que involucra a Rumania y el Reino Unido.

Tras el arresto, los fiscales británicos informaron que buscan la extradición de los hermanos Tate por cargos relacionados con violación y tráfico de mujeres, supuestamente ocurridos entre julio de 2010 y agosto de 2017.

Los Tate, que poseen doble ciudadanía estadounidense y británica, se trasladaron a Rumania en 2016 tras surgir las primeras acusaciones en su contra. En 2022 fueron detenidos allí por presuntamente participar en esquemas para atraer a mujeres con fines de explotación sexual, aunque negaron las imputaciones. El caso no avanzó debido a irregularidades legales y procesales.

Según una fuente judicial estadounidense, Andrew y Tristan Tate deberán comparecer en un tribunal federal de Miami a principios de la próxima semana. Por su parte, en el Reino Unido los cargos pendientes los vinculan con abusos cometidos en el área al norte de Londres donde crecieron, lo cual también ha sido negado por sus defensores.

Joseph McBride, abogado de los hermanos, declaró en entrevista telefónica que aún no pudo comunicarse con ellos, y calificó las acusaciones británicas como “basura y calumnia” diseñadas para obstaculizar demandas por difamación que los Tate presentan en Estados Unidos. Agregó que confían en que, una vez revisados los hechos por un juez competente y tras la intervención del Departamento de Justicia, sus clientes quedarán libres. “Estados Unidos no hace el trabajo sucio político de Gran Bretaña”, sostuvo.

Andrew Tate, de 39 años, alcanzó notoriedad inicialmente como concursante del programa “Big Brother” en Gran Bretaña en 2016, aunque fue expulsado tras la difusión de un video que parecía mostrarlo agrediendo a una mujer. Actualmente, cuenta con más de 10 millones de seguidores en la red social X, pero ha sido vetado en plataformas como YouTube, TikTok e Instagram por violar normas contra el discurso de odio.

Su retórica ha sido severamente criticada por atribuir responsabilidad a las mujeres víctimas de agresiones sexuales, describir con crudeza posibles ataques y atacar a quienes buscan tratamiento por enfermedades mentales.

Los hermanos Tate mantienen su postura de negar firmemente las acusaciones de abuso y trata de personas, argumentando que sus expresiones violentas y misóginas han sido sacadas de contexto o fueron únicamente bromas.

Con información de AP.