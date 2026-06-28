Arrestan a Beni Mármol y Pato Perrotta en Miami por ingresar sin entradas al Mundial

Los influencers argentinos Beni Mármol (20) y Pato Perrotta (26) fueron detenidos este sábado por la Policía de Miami cuando intentaron ingresar sin entradas legítimas al Hard Rock Stadium para presenciar el partido entre Portugal y Colombia, correspondiente a la última fecha del grupo K en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Según informó el medio estadounidense Local 10 News, la Oficina del Sheriff de Miami-Dade detalló que los youtubers lograron acceder al estadio tras sortear tres niveles de seguridad utilizando acreditaciones vencidas, supuestamente correspondientes a un encuentro anterior. Ambos están acusados de interferir en un espectáculo deportivo, un delito que en Florida puede conllevar hasta cinco años de prisión.

Tras evadir los controles iniciales, Mármol y Perrotta llegaron hasta el campo de juego antes de ser detectados por las autoridades. Según el reporte policial citado por Local 10 News, Perrotta afirmó que había sido contratado por una agencia de medios para cubrir el partido y que poseía credenciales, aunque éstas correspondían a un evento previo.

La Justicia de Miami-Dade les impuso una fianza de 2.500 dólares a cada uno para recuperar la libertad. Hasta la tarde del domingo, ambos permanecían detenidos en el centro correccional Turner Guilford Knight. En la misma jornada, otras 14 personas fueron arrestadas por el mismo delito durante el partido entre Colombia y Portugal.

Las sanciones para este tipo de infracciones se han endurecido en Florida tras los incidentes ocurridos en la final de la Copa América 2024, también disputada en el Hard Rock Stadium, donde hinchas intentaron ingresar sin entradas al partido entre Argentina y Colombia.

Lautaro B. Mármol y Patricio Rafael Perrotta son ambos originarios de Buenos Aires y trabajan juntos desde hace varios años. Forman parte de un trío de creadores de contenido que incluye a un joven de origen uruguayo conocido como Bisicleta. Su contenido se basa en retos físicos, vlogs de convivencia y desafíos variados, como comer en restaurantes con precios limitados, pasar 24 horas diciendo que sí a todo, vivir en la calle o comprar los productos más caros en cada comercio que visitan.

Perrotta cuenta con 520.000 suscriptores en YouTube, Mármol alcanza los 270.000 y Bisicleta tiene 166.000, aunque sus videos suelen superar el millón de visualizaciones. Beni Mármol es hijo del propietario de Punto Límite, una cadena de bares en la zona sur del conurbano bonaerense con sucursales en la Costa Atlántica. Por su parte, Perrotta tiene una trayectoria de casi una década como creador de contenido gamer y fue el primero en incursionar en el mundo del streaming.