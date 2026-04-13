Arranca el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona: nada del anterior tendrá validez y habrá más de 90 testigos

Finalmente, tras un escándalo judicial que derivó en la destitución de una jueza, el sorteo de un nuevo tribunal, múltiples recusaciones, planteos y un pedido de reprogramación, este martes dará inicio el segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona (60). En esta nueva etapa, la familia del exfutbolista y siete de los ocho imputados buscarán obtener justicia.

El debate se realizará en la sala más grande del primer piso de los históricos tribunales de San Isidro, situados en Ituzaingó 340. Allí han tenido lugar otros juicios emblemáticos, como los casos del homicidio de María Marta García Belsunce, el múltiple asesino Guillermo “Concheto” Álvarez y el parricida Martín del Río.

A las 10 de la mañana, los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7, se sentarán frente a siete de los ocho imputados que llegarán libres al juicio. Todos están acusados del delito de “homicidio simple con dolo eventual”, que prevé penas de prisión de 8 a 25 años.

Los imputados son: el médico Leopoldo Luciano Luque (45); la psiquiatra Agustina Cosachov (41); el psicólogo Carlos Ángel Díaz (34); Nancy Edith Forlini (57), coordinadora de la prestadora médica contratada; Mariano Ariel Perroni (45), coordinador de Medidom S.R.L.; el enfermero Ricardo Omar Almirón (42); y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna (53).

La enfermera Dahiana Gisela Madrid (41) será juzgada en un proceso separado por jurado, según lo solicitado por su defensor, Rodolfo Baqué, aunque aún no tiene fecha de inicio.

Las audiencias se llevarán a cabo los martes y jueves, de 10 a 17 horas. De una lista inicial de más de 200 testigos, las partes acordaron que declararán 92 personas, entre familiares, médicos, policías y allegados al “Diez”.

La fiscalía estará representada por los fiscales generales adjuntos Patricio Ferrari y Cosme Iribarren.

En representación de la familia Maradona, Dalma y Gianinna estarán asesoradas por los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola; Diego Jr., por Eduardo Ramírez, Luis Casanova y Luis Rey; Jana Maradona, por Gustavo Pascual y Félix Linfante. Verónica Ojeda, madre de Diego Fernando Maradona, contará con Mauro Baudry y Marcelo Censori, mientras que las hermanas Ana, Rita y Nora Maradona estarán asistidas por la querella de Pablo Jurado.

En cuanto a las defensas, Luque será representado por Julio Rivas y Francisco Oneto; Cosachov, por Vadim Mischanchuk; Díaz, por Diego Olmedo y Hernán Guaitía; Perroni, por Miguel Ángel Pierri y Martín Montalto; Almirón, por Franco Chiarelli; Forlini, por Nicolás D’Albora y Agustín Varela; y Di Spagna tendrá la defensa oficial de María Julia Marcelli.

Según la acusación fiscal, el accionar del equipo médico a cargo del tratamiento de Maradona fue “inadecuado, deficiente y temerario”.

### El primer juicio y su nulidad

El primer juicio por la muerte de Maradona se llevó a cabo en marzo del año pasado en el TOC N° 3 de San Isidro, con los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach. Tras más de 20 audiencias, 44 testigos y numerosas resoluciones, el proceso fue declarado nulo luego de que se destapara un escándalo judicial. La jueza Makintach había permitido la filmación sin consentimiento de las partes para una serie documental, lo que motivó su destitución.

Como resultado, todo lo actuado en ese juicio carece de validez para el proceso actual. Los testigos deberán declarar nuevamente y sus testimonios no podrán confrontarse con lo realizado el año pasado. Asimismo, se deberán presentar nuevamente las pruebas recopiladas durante la instrucción.

Este reinicio promete modificar las estrategias de las partes, especialmente de las querellas, que ya habían presentado algunas evidencias durante el juicio suspendido.

El conflicto desencadenó también un jury de enjuiciamiento que, por unanimidad, decidió la destitución de la magistrada Makintach.

### Planteos pendientes

En los últimos meses, algunas defensas solicitaron que sus representados sean juzgados por un jurado popular o que el caso se declare como “cosa juzgada”.

En particular, la defensa de Luque aguarda la resolución de un pedido para que su cliente sea juzgado por un jurado popular, trámite que está en la Cámara de Casación bonaerense.

Por su parte, en la última audiencia preliminar, los jueces del TOC 7 aceptaron incorporar pericias cardiológicas, psicológicas y psiquiátricas realizadas por la Asesoría Pericial de San Isidro, que contradicen los informes policiales de 2021 relacionados con Cosachov.

El abogado Vadim Mischanchuk, defensor de la psiquiatra, solicitó que se aplique el principio penal “ne bis in ídem” (cosa juzgada), alegando que su clienta ya fue juzgada en el proceso anulado y no puede ser sometida a otro debate por el mismo delito.

Otro planteo sin resolver pertenece a la defensa de Nancy Forlini, que pidió un juicio único para ella