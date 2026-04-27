Arranca el paro de los empleados del Banco Central por el cierre de las tesorerías

El ajuste implementado por el Banco Central provocó un paro este lunes que pondrá a prueba al sistema financiero. La medida, dispuesta por el sindicato La Bancaria por 24 horas, afectará a las 21 tesorerías regionales del organismo regulador. Sin embargo, desde la entidad liderada por Santiago Bausili aseguran que no tendrá impacto en la circulación de dinero.

La protesta surge tras el cierre, el mes pasado, de 12 de las 21 tesorerías operativas en el país, donde trabajaban 32 empleados. El gremio, encabezado por Sergio Palazzo, advirtió en un comunicado que «no habrá operaciones» en dichos puntos, incluyendo el abastecimiento de dinero a las entidades financieras que requieran ese servicio.

No obstante, desde La Bancaria informaron que, dado que la medida fue anunciada con anticipación, «en principio no debería afectar a los bancos privados si se tomaron los recaudos necesarios».

Por su parte, el Banco Central ratificó que las transferencias, pagos y el funcionamiento de los cajeros automáticos continuarán con normalidad, similar a un fin de semana largo. Varias entidades privadas confirmaron haber realizado un abastecimiento preventivo.

Las tesorerías cerradas corresponden a las ciudades de Paraná, San Juan, Bahía Blanca, Salta, Río Gallegos, Río Cuarto, La Rioja, Comodoro Rivadavia, Río Grande, La Pampa, Misiones y Formosa.

La propuesta del Banco Central es relocalizar a los empleados afectados en el tesoro más cercano a su provincia o en la sede central del BCRA en la Ciudad de Buenos Aires. En cambio, el sindicato considera que el cierre implica despidos, mayores costos logísticos y de seguridad para el sistema, además de demoras en el abastecimiento y atención.

El Banco Central es el ente encargado de emitir billetes y definir su política de circulación. Las agencias regionales reciben los billetes en vuelos desde Buenos Aires y los distribuyen a los bancos de su región. Posteriormente, los bancos públicos y privados ponen el dinero a disposición de empresas, comercios, organismos y personas.

Este mecanismo se modificó el mes pasado, cuando el BCRA cerró la mitad de sus tesorerías. Debido a la disminución en el uso del efectivo, la entidad consideró que ya no era necesario mantener abiertas algunas de ellas por razones geográficas y operativas, como el tamaño de las bóvedas, la cantidad de personal y el flujo de envíos.

En el sector bancario, se advierte que el ajuste impactará en los costos del sistema. “Si bien hay un cambio en los hábitos y preferencias de los usuarios, en el interior del país sigue siendo fuerte la demanda de pesos físicos. Además, el crecimiento de una economía no declarada implica que los bancos asuman los costos de toda esa operatoria”, señaló un banquero.