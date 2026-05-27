Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, dio su versión de cómo hacía negocios con el cepo: «Sacaba 10 pesos de cada dólar»

El propietario de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, brindó su versión sobre las operaciones realizadas durante el cepo cambiario vigente en el gobierno de Alberto Fernández, y rechazó las acusaciones en su contra en el marco de la causa que lo investiga por lavado de dinero y asociación ilícita. En relación con las maniobras de compra y venta de dólares investigadas, aseguró que obtenía una ganancia de diez pesos por cada dólar y que llegó a manejar un volumen diario de 500 mil dólares.

“Sur-Cambio tiene cuentas bancarias en pesos y en dólares en varios bancos, como el Banco Comercio, Banco Nación y Banco Provincia, que utilizaba cotidianamente. Realizaba una compra diaria, y entre las operaciones diarias de compra y venta, yo ganaba 10 pesos por dólar”, declaró Vallejo en LN+.

Asimismo, aclaró que las casas de cambio tributan únicamente el impuesto a las Ganancias. “Pago el 35%, así que de esos 10 pesos, 3 con 50 van al fisco”, indicó, estimando que, antes de impuestos, su ganancia neta era superior a 6 pesos por dólar.

El empresario afirmó manejar un volumen de “500 mil dólares por día” y respondió ante la sorpresa del periodista por la cifra: “¿Te parece mucho?”.

Sur Finanzas, una firma que creció mediante préstamos y sponsoreos a clubes de fútbol vinculados con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, está involucrada en varias causas judiciales que investigan maniobras financieras consistentes en compras en el mercado oficial y ventas en el mercado paralelo.

Una de las investigaciones está a cargo de la jueza María Servini, a partir de una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF) por supuestas irregularidades en la adquisición de 1.400 millones de dólares durante la presidencia de Alberto Fernández, período en el que Sergio Massa ejercía gran influencia en el Banco Central como ministro de Economía. En esta causa, aparecen mencionadas las empresas Centro Inversiones Concordia y Gestiones San Miguel S.A., compañías vinculadas a Vallejo, aunque sin que él figure como directivo en ese período.

Otra investigación se inició en 2021 tras una denuncia del Banco Central y está bajo la órbita de la jueza Eugenia Capuchetti. Además, existe una tercera causa en el juzgado federal 11, a cargo de Ariel Lijo, que involucra a financieras vinculadas a Piccirillo, Migueles y Hauque.

En este contexto, Vallejo afirmó que las sucursales de la financiera “están todas cerradas por disposición del juez Luis Armella y de la señora Cecilia Incardona”. “Hoy no estoy operativo, eso es una falacia; no tengo ninguna sucursal abierta”, enfatizó.

El martes por la mañana, Vallejo declaró en un expediente judicial que lo investiga en Lomas de Zamora por lavado de dinero y asociación ilícita, presuntamente a través del manejo irregular de fondos de su empresa con clubes de fútbol. Por la tarde, ratificó su inocencia. “No pude haber lavado dinero porque para lavar dinero tendría que haber utilizado plata de terceros, y no lo hice”, afirmó.

En referencia a este capítulo judicial, que fue unificado recientemente en el juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo de Luis Armella, aseguró: “Esa causa está armada de los pelos”.

Además, describió la investigación como “un entramado y un enredo”, y criticó la existencia de múltiples juzgados compitiendo por la misma causa en un contexto socioeconómico complejo: “Parece una locura que en la Argentina, con todos los problemas que tenemos, varios juzgados se peleen por una causa”.

Respecto a los préstamos otorgados a clubes de fútbol, Vallejo sostuvo que fueron “con plata propia” y reiteró que en cada operación en su casa de cambio ganaba diez pesos por dólar. “Puedo prestar dinero con plata propia, no tomé fondos de terceros ni de ningún gobernador. No manejo fondos ajenos”, insistió. Finalmente, manifestó que “la justicia tiene que investigar” y se mostró expectante a que “actúe como corresponde”.