Argentina vuelve al radar de los grandes fondos por una posible mejora de categoría en un índice clave

Inversores extranjeros, liderados por figuras como Stanley Druckenmiller y grandes bancos de Wall Street, están retomando este año sus posiciones en acciones argentinas, tras haberse retirado durante el volátil ciclo electoral del año pasado. Según informó la agencia Bloomberg, los flujos hacia el ETF Global X MSCI Argentina, principal vehículo para que inversores extranjeros accedan a acciones del país, aumentaron en 63 millones de dólares en lo que va de 2026. Este repunte se atribuye en parte al optimismo generado por la posibilidad de que MSCI recategorice el país en su revisión de junio.

Una mejora en la clasificación de Argentina por parte de MSCI podría generar ingresos automáticos hacia activos locales, provenientes de fondos pasivos que replican índices de mercados «frontera» o «emergentes». Actualmente, Argentina está catalogada como mercado «standalone», una categoría inferior que limita el acceso de fondos internacionales que operan únicamente siguiendo esos índices de referencia.

Este impulso compensa parcialmente las salidas por 192 millones de dólares registradas debido a la incertidumbre electoral. De todos modos, el ETF acumula un crecimiento cercano a los 500 millones de dólares desde el inicio del primer año completo del gobierno de Javier Milei.

En un contexto más amplio, el índice bursátil argentino S&P Merval registró un aumento cercano al 10% en mayo, medido en dólares, alcanzando su nivel más alto desde la elección de octubre pasado, cuando el partido de Milei se impuso nuevamente. Desde entonces, el índice acumula una ganancia del 54%.

Duquesne Family Office, fondo de Druckenmiller, que ya había operado previamente con acciones argentinas, adquirió 128 millones de dólares en la petrolera estatal YPF durante el primer trimestre, según reportes regulatorios. Las acciones de YPF alcanzaron un máximo en 20 años, impulsadas por el incremento en la producción de petróleo en campos de shale del país.

Además, Duquesne amplió su participación en la petrolera Vista Energy y en el ETF MSCI Argentina. Firme defensor de las ideas de libre mercado impulsadas por Milei, Druckenmiller compró en 2024 las cinco acciones argentinas más líquidas que cotizan en Estados Unidos luego de escuchar su discurso en Davos. Sin embargo, debió ajustar su exposición meses antes de las elecciones legislativas de octubre del año pasado, para regresar con mayor fuerza tras la clara victoria de la coalición de Milei.

En el primer trimestre de 2026, Morgan Stanley, UBS y Goldman Sachs también incrementaron su compra del ETF argentino, mientras que JPMorgan adquirió posiciones en Vista Energy y Citigroup invirtió en el mayor banco privado del país, Grupo Financiero Galicia.

Este cambio de rumbo resulta alentador, especialmente para inversores veteranos que recuerdan la fuerte caída del mercado bursátil argentino tras las elecciones de 2019, cuando Mauricio Macri fue reemplazado por un gobierno peronista y el ETF se desplomó más del 30%.

No obstante, la tendencia actual aún no se traduce en un volumen significativo de inversión extranjera directa en la economía real, que experimenta una recuperación desigual bajo la administración de Milei. Si bien los sectores de energía y minería muestran fortaleza, la actividad en construcción e industria manufacturera sigue por debajo de los niveles previos al inicio de su mandato.

Los bonos soberanos argentinos se mantuvieron mayormente planos este año, luego de las ganancias registradas a comienzos del gobierno de Milei, debido a las revisiones a la baja en las proyecciones de crecimiento económico.

Alberto Ades, director de research and strategy del hedge fund NWI Management, señaló que “el mayor interés está en comprar acciones más que bonos argentinos, porque los inversores ven mayor potencial de alza en empresas como YPF, Vista o Pampa, especialmente en el sector energético”.

El optimismo respecto a las acciones se sostiene en la expectativa de que MSCI recategorice a Argentina este mes. Un ascenso a la categoría de mercado frontera podría atraer nuevos flujos hacia activos locales. MSCI mantuvo el país en la categoría standalone el año pasado, aunque gran parte del mercado esperaba una mejora.

Daniel Chodos, socio de Dhalmore Capital en Buenos Aires, afirmó: “El mercado está esperando un upgrade para Argentina. En general, los fondos intentan adelantarse a las recategorizaciones”. Además, destacó que otros factores respaldan el optimismo, como el aumento sostenido de las reservas internacionales por parte del Banco Central y la estabilidad atípica del peso argentino en medio de la volatilidad global causada por la guerra en Irán.

Asimismo, una serie de inversiones significativas, principalmente en energía y minería, han impulsado las acciones locales. De concretarse una elevación de Argentina a la categoría de mercado emergente, las acciones podrían recibir cerca de 5.000 millones de dólares en flujos de inversión, según Nikolaj Lippmann, estratega de renta variable para América Latina en Morgan Stanley.

Lippmann agregó: “Si se logra dar sostenibilidad a las políticas más allá de 2027, habrá una gran llegada de capital proveniente de la minería, la energía y los mercados globales de capitales”.

Fuente: Bloomberg