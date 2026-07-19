Argentina vs España, por la final del Mundial 2026, EN VIVO: a qué hora es, formaciones y cómo ver el partido

La Selección Argentina se enfrenta a España en la final del Mundial 2026, que se disputará en el estadio de East Rutherford, en Nueva Jersey. El árbitro del partido será el esloveno Slavko Vincic. La transmisión estará disponible por TV Pública, Telefe, TyC Sports, DSports, Disney+ Premium y Paramount+.

Argentina llega a esta instancia tras encadenar siete victorias consecutivas en el torneo y mantener una racha de 13 partidos invictos en Copas del Mundo. Además, la Albiceleste ha anotado dos o más goles en sus últimos 13 encuentros mundialistas, un récord sin precedentes para cualquier selección. El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará extender estas marcas en la final.

El historial entre Argentina y España está equilibrado, con seis victorias para cada uno y dos empates en 14 enfrentamientos. En Copas del Mundo, sólo se cruzaron una vez, en Inglaterra 1966, donde Argentina ganó 2-1 con un doblete de Luis Artime. Casi 60 años después volverán a verse las caras en el máximo escenario del fútbol.

Esta final enfrenta a los campeones de América y Europa. Argentina conquistó la Copa América 2024 tras vencer a Colombia, mientras que España es el actual campeón de la Eurocopa, título que obtuvo tras superar a Inglaterra. Los dos mejores equipos de sus respectivas competiciones continentales definirán ahora al campeón mundial.

El partido también confronta el mejor ataque contra la mejor defensa del torneo. Argentina es el seleccionado más goleador con 19 tantos en siete partidos, mientras que España ha recibido un solo gol y acumula seis encuentros con la valla invicta, prometiendo un enfrentamiento de estilos en Nueva Jersey.

Lionel Messi disputará su tercera final mundialista tras participar en las definiciones de Brasil 2014 y Qatar 2022. A sus 39 años, el capitán argentino buscará levantar otro título y convertirse en el primer futbolista en ser titular en tres finales de Copas del Mundo, protagonizando una jornada histórica.

Argentina aspira a sumar su cuarta estrella y lograr el bicampeonato. De obtener la victoria, igualaría a Alemania e Italia como las segundas selecciones con más títulos en la historia, sólo detrás de Brasil. Además, sería el primer bicampeón mundial desde Brasil en 1962.

La final entre Argentina y España comenzará este domingo a las 16 horas (hora argentina) en Nueva Jersey. El encuentro podrá seguirse en vivo por TV Pública, Telefe, TyC Sports, DSports, Disney+ Premium y Paramount+. Asimismo, Clarín ofrecerá cobertura completa con previas, formaciones y minuto a minuto.

Este domingo mueve la pasión del fútbol: Argentina y España definirán al campeón del Mundial 2026. La Albiceleste, defensora del título ganado en Qatar 2022, buscará su cuarto título mundial, mientras que España intentará recuperar la gloria tras 16 años. Desde temprano, siga toda la previa y el desarrollo de la gran final.