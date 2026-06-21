Argentina tuvo un entrenamiento «inédito» en Kansas: Scaloni no dejó pistas sobre el once y Messi mostró su look vs Austria

Lionel Scaloni mantiene las incógnitas. Aunque el equipo para enfrentar a Austria está prácticamente definido, su confirmación se dará cerca del horario del segundo encuentro del Grupo J en el Mundial 2026. En el último entrenamiento, realizado este domingo al mediodía en Kansas —mismo horario en que se disputará el partido del lunes— y antes de viajar a Dallas, el director técnico campeón del mundo no reveló pistas sobre posibles cambios, pero presentó una situación inédita desde el inicio del torneo en Estados Unidos: los 26 convocados estuvieron disponibles para la práctica.

Tanto Nicolás Tagliafico como Gonzalo Montiel trabajaron junto al resto del plantel. Desde la llegada de la Albiceleste a Kansas City, su base para el Mundial, esto no había ocurrido. Diez jugadores arribaron con molestias o lesiones y se fueron recuperando gracias al trabajo del cuerpo médico dirigido por el doctor Daniel Martínez y el fisioterapeuta Luis García, junto al resto del equipo de apoyo.

Tagliafico, lateral de River Plate, fue el último en presentar problemas musculares, con una sobrecarga producto de la exigencia del partido contra Argelia, en el que fue titular pero fue reemplazado por Nahuel Molina en el entretiempo. De hecho, Molina, futbolista del Atlético de Madrid, es el único cambio confirmado para el once inicial que enfrentará a Austria en el estadio AT&T.

En el Compass Minerals Center, Scaloni se mostró pensativo, tal como ocurrió el viernes durante la práctica de fútbol 11 contra 11, en la que probó variantes. No obstante, es posible que no haya modificaciones adicionales. Se ensayó con Nicolás González por Thiago Almada y Julián Álvarez por Lautaro Martínez, pero respecto al partido ante Argelia, el único cambio probable es en el lateral derecho.

De esta forma, la alineación sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi; Lautaro Martínez o Julián Álvarez; Thiago Almada o Nicolás González.

Este fue el cuarto entrenamiento matutino de los cinco programados entre partidos en esta Copa del Mundo. Tras el almuerzo, la delegación argentina partió rumbo a Dallas. A partir de las 20:45 (hora argentina), el director técnico y un jugador ofrecerán la conferencia de prensa oficial.

Messi mostró su nuevo look a través de las redes sociales

El capitán de la Selección Argentina lució un nuevo estilo. No se trató de la capa de superhéroe que llevó contra Argelia, donde marcó un triplete y se convirtió en el máximo goleador histórico en Mundiales, sino de la capa de peluquero que le puso Daniel Alejandro Albornoz, conocido en redes como Dany Ale, quien mostró el peinado que realizó al rosarino para el encuentro frente a Austria.

Rodrigo De Paul también apareció en la imagen difundida en redes sociales, ambos junto al estilista. Anteriormente, entre otros, habían pasado por sus tijeras y máquinas Emiliano Martínez (quien se hizo el número 23 para el debut), Lautaro Martínez, Cristian Romero, Alexis Mac Allister y Leandro «Flaco» López.