Argentina suspendió las exportaciones de productos aviares tras la confirmación de un caso de influenza aviar en Buenos Aires

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó por diagnóstico de laboratorio un caso positivo de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en aves de corral en la provincia de Buenos Aires. El hallazgo se produjo en un establecimiento de gallinas ponedoras ubicado en la ciudad de Los Toldos, luego de que el predio notificara signos clínicos compatibles con la enfermedad.

Tras la denuncia, técnicos del organismo recolectaron muestras que arrojaron resultado positivo a IAAP H5, por lo que se activaron de inmediato las medidas sanitarias correspondientes. Entre ellas, se estableció una Zona de Control Sanitario (ZCS), conformada por un perímetro de 3 kilómetros alrededor del foco con medidas de bioseguridad y restricción de movimientos, y una zona de vigilancia de 7 kilómetros, donde se llevan adelante tareas de monitoreo, control y rastrillaje epidemiológico.

Las acciones sanitarias incluyen el despoblamiento de las aves afectadas, su disposición final y la posterior higiene y desinfección de las instalaciones. El Senasa aclaró que la región donde se detectó el brote no constituye una zona de producción avícola significativa, lo que reduce el impacto productivo de la situación.

En el plano internacional, Argentina comunicará el caso a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y suspenderá temporalmente las exportaciones de productos aviares hacia los países con los que mantiene acuerdos de libre de enfermedad. Sin embargo, gracias a la estrategia de zonificación y compartimentos libres de IAAP, el país podrá continuar comerciando con los Estados que reconocen este esquema sanitario.

De no registrarse nuevos brotes en establecimientos comerciales, y una vez transcurridos al menos 28 días posteriores al sacrificio, limpieza y desinfección del predio, Argentina podrá autodeclararse libre de la enfermedad ante la OMSA y recuperar su estatus sanitario, condición indispensable para reanudar plenamente las exportaciones avícolas.

En el primer semestre de este año el sector exportó un volumen de 12,4 millones de toneladas por un valor de US$ 14,6 millones, según el último informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina.

Cabe recordar que el Senasa confirmado un caso positivo de Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP) H5, en un establecimiento de aves de traspatio ubicado en el partido de Arrecifes, provincia de Buenos Aires, hace 6 días atrás. Pero la presencia de IAAP H5 en aves de traspatio no afecta el estatus sanitario de país como libre de la enfermedad, ni condiciona las actividades comerciales de mercancías aviares.