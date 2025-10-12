Argentina Sub-20 venció 2-0 a México y avanzó a semifinales

La Selección Argentina Sub-20 derrotó 2-0 a México en el Mundial de Chile y se clasificó a semifinales por primera vez desde 2007. El triunfo mantiene al equipo con un récord de cinco victorias en cinco partidos.

El conjunto dirigido por Diego Placente fue contundente: Maher Carrizo abrió el marcador a los 9 minutos del primer tiempo y Mateo Silvetti amplió la ventaja a los 56’ del complemento.

Argentina mostró mayor jerarquía y control del juego frente a México, que no llegó a vulnerar la defensa nacional. Con este resultado, el seleccionado mantiene el invicto y llega con confianza a la instancia definitoria.

Próxima fase: el equipo enfrentará a Colombia en las semifinales, tras la eliminación de España. La clasificación representa la mejor campaña argentina en el torneo desde 2007.

Datos: resultados y formaciones oficiales del Mundial Sub-20.