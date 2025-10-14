Argentina | La inflación de septiembre subió a 2,1%

14 de octubre de 2025 Lectores: 22

La inflación en Argentina aceleró a 2,1% en septiembre, el dato más alto desde abril. El Indec informó que el IPC superó el techo del 2% en la previa electoral, acumulando una suba de 22% en lo que va del año.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre marcó una suba de 2,1%, la más elevada en cinco meses. En los últimos doce meses, la inflación alcanzó el 31,8%, según el Indec.

La división Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles aumentó 3,1%, al igual que Educación. El rubro Alimentos y bebidas subió 1,9% y fue el de mayor incidencia en el índice general.

El dato estuvo en línea con las expectativas del mercado, que proyectaban una suba de 2,1%. La aceleración ocurrió en un mes de volatilidad cambiaria y en la antesala de las elecciones intermedias.

El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) estima que la inflación no volverá a bajar del 2% este año y cerraría en torno al 30%. El proyecto de presupuesto 2026 lo calcula en 24,5%.

El Indec anunció que cambiará la metodología de cálculo del IPC a partir de enero de 2026. Mientras tanto, el presidente Javier Milei calificó el número como «horrible» pero afirmó que «vamos en la dirección correcta».