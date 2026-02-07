Argentina empata con Corea del Sur en la Copa Davis 2026

Thiago Tirante se impuso en un duelo complicado ante Chung, mientras que Trungelliti no pudo ante Kwon. La serie se encuentra empatada de cara al dobles del domingo.



Thiago Tirante remontó contra Hyeon Chung y le dio el punto a Argentina.

La Selección Argentina de Tenis inició su camino en las Qualifiers de la Copa Davis. El equipo cerró una jornada a pura paridad en Busan, ante Corea del Sur.

Primero, Thiago Tirante remontó su partido contra Hyeon Chung (392° – ex 19°) para vencerlo por 2-6, 7-5 y 7-6 (5). El platense, que se convirtió en el jugador N°92 de Argentina en Copa Davis, batalló durante casi 3 horas para llevarse el triunfo en el tie break del tercer set.

En el segundo turno, Marco Trungelliti saltó a la cancha para convertirse, con 36 años, en el jugador N°93 de Argentina en Copa Davis y en el más veterano en debutar en la competencia con la camiseta celeste y blanca. El santiagueño cayó ante el mejor coreano del ranking, Soon Woo Kwon (343° – ex 52°), por 7-6 (6) y 6-2.

Ya en el segundo set, Kwon se aprovechó del golpe que significó para Trungelliti y gracias a dos quiebres en el sexto y en el octavo game terminó sellando la victoria que le permitió igualar la serie luego del primer día de actividad.__IP_

Vale destacar que el capitán nacional Javier Frana salió al court de juego con un lazo negro en memoria del periodista Guillermo Salatino, quien falleció el pasado enero a los 80 años.

La serie continuará este domingo con el dobles, que iniciará a la una de la madrugada y que en un principio tendrá como protagonistas a Federico Gómez y a Guido Andreozzi del lado argentino y a Uising Park y a Jisung Nam para los coreanos.

A continuación se disputatá el tercer single, entre los mejores rankeados de cada país: Thiago Tirante (95°) y Soon Woo Kwon (343°). Por último y en caso de ser necesario para desempatar, Marco Trungelliti (134°) definirá contra Hyeon Chung (392°).

El ganador avanzará a la segunda ronda del Qualifiers 2026 de Copa Davis, a disputarse en septiembre contra la nación que triunfe en el cruce de India – Países Bajos.