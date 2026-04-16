Argentina aprueba segunda revisión del FMI y espera desembolso de US$1.000 millones

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció que Argentina aprobó la segunda revisión técnica del programa vigente desde abril de 2025, lo que abre el camino para un desembolso de aproximadamente 1.000 millones de dólares. No obstante, los fondos no serán liberados de inmediato, ya que el directorio del organismo debe validar esta evaluación para autorizar el desembolso.

En un comunicado, el FMI señaló que «el personal del organismo y las autoridades argentinas han alcanzado un acuerdo técnico sobre la segunda revisión del programa, lo que posibilita el acceso a unos 1.000 millones de dólares». Además, destacó la aprobación del Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal, la reforma laboral, los acuerdos comerciales y el impulso a las inversiones en minería.

El organismo resaltó también el proceso de acumulación de reservas, evidenciado en la compra de 5.500 millones de dólares por parte del Banco Central en lo que va del año, y proyectó un aumento de las reservas netas en al menos 8.000 millones de dólares para 2026.

En cuanto a la política fiscal, el FMI subrayó que el superávit primario continuará siendo el pilar fundamental del programa, con una meta de 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI) para este año, a partir de un «control riguroso y continuo del gasto». Asimismo, señaló que reformas bien planificadas en el marco tributario, de pensiones y fiscal contribuirán a fortalecer este pilar.

Respecto a la política monetaria, el Fondo indicó que se mantendrá una estrategia «suficientemente estricta» acompañada de «medidas preventivas para contener la volatilidad de las tasas de interés». Por otro lado, la estrategia para cubrir los vencimientos de deuda en dólares contempla la emisión de bonos en moneda dura, la venta de activos públicos, operaciones de recompra con bancos centrales y préstamos externos con otros organismos internacionales.

El FMI advirtió que la aprobación definitiva de la segunda revisión por parte del directorio dependerá de la conclusión de «medidas pendientes», aunque no especificó cuáles son.

La autorización técnica de esta revisión se produce días después de que se cumpliera un año desde la firma del acuerdo por 20.000 millones de dólares. En esta etapa, el organismo evalúa el cumplimiento de dos metas centrales: el resultado fiscal y la acumulación de reservas.

En relación al resultado fiscal, Argentina cerró 2025 con un superávit primario cercano al 1,4% del PBI, superando la meta pactada del 1,3%, aunque el equipo económico había proyectado alcanzar hasta un 1,6% del PBI.

Sin embargo, en cuanto a las reservas, se considera que no se alcanzó el objetivo establecido, por lo que el Gobierno deberá solicitar un waiver, o perdón, al FMI por este incumplimiento. En respuesta a este requerimiento, el Banco Central anunció a comienzos de año un plan para reforzar sus reservas en alrededor de 10.000 millones de dólares.