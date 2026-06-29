«Arenga»: Karina Milei convocó a los 116 legisladores oficialistas para cerrar filas tras la salida de Adorni

En la mañana de este domingo, pocas horas después de la salida de Manuel Adorni del Gobierno, Karina Milei convocó a los 95 diputados y 21 senadores de La Libertad Avanza a una reunión que se realizará este miércoles a las 9:30 en la Casa Rosada.

La convocatoria fue realizada a través de mensajes enviados en los grupos de WhatsApp de los legisladores oficialistas de ambas cámaras. Como forma de monitoreo, la secretaria General de la Presidencia integra estos grupos de chat.

Según fuentes consultadas, el encuentro se llevará a cabo en el salón Héroes de Malvinas de la Casa de Gobierno. En los bloques oficialistas señalan que Javier Milei “hará una pasada” por la reunión, ya que el Presidente tiene previsto viajar el martes a Paraguay para participar en una cumbre del Mercosur.

La convocatoria se produce en un contexto en el que el Gobierno busca dejar atrás el escándalo generado por Manuel Adorni, quien está siendo investigado por corrupción por la Justicia Federal debido a un incremento patrimonial irregular desde su llegada al cargo.

Dentro de los legisladores oficialistas se espera que Karina Milei realice una arenga política, con un llamado a la unidad para avanzar en la aprobación de leyes necesarias y pensar en la reelección de Javier Milei, según anticipó un legislador sobre el tono que tendrá el encuentro.

Los mensajes de la secretaria General ingresaron a los teléfonos de los diputados y senadores este domingo, horas antes de que el Presidente oficializara la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, en reemplazo de Adorni.

En la reunión también se espera la presencia de Santilli, su segundo Ignacio Devitt, y el operador karinista Eduardo “Lule” Menem.

### Grupos de chat y agenda

Es habitual que los bloques legislativos mantengan grupos de WhatsApp, aunque no todos sus miembros participan. Por ejemplo, Germán Martínez, jefe del bloque peronista de Diputados, prefiere evitar integrarlos para prevenir filtraciones.

En el oficialismo, el grupo de WhatsApp de Diputados contaba con la participación de Karina Milei y “Lule” Menem, mientras que desde la semana pasada la secretaria General también integra el grupo de los senadores de La Libertad Avanza, solicitud interpretada como una medida de vigilancia.

Con el fin de discutir aspectos técnicos relacionados con proyectos, se creó un segundo grupo de chat entre los legisladores.

La semana pasada, cuando Adorni intentaba mantenerse en el cargo, invitó a senadores a la Casa Rosada, pero fue rechazado por algunos, destacándose el desplante de Patricia Bullrich, jefa del bloque del Senado. Para la reunión de este miércoles se espera la asistencia de todos los legisladores oficialistas.

Por otra parte, el oficialismo en el Senado convocó a una reunión de Labor Parlamentaria para este martes, en la que deberá definir si sesionan el jueves o la semana siguiente.

Tras la salida de Adorni, el Gobierno busca despejar el camino para avanzar con su agenda legislativa, que incluye la aprobación en el Senado de varios pliegos judiciales y diplomáticos, la polémica ley de inviolabilidad de la propiedad privada y la llamada ley hojarasca, destinada a derogar normativas vigentes.