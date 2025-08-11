ARCA Móvil, nueva funcionalidad para registrar denuncias

El ente recaudador dispuso el procedimiento para concretar denuncias desde esta aplicación, a cuyos efectos el organismo dictó una nueva normativa.

La ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) mediante la Disposición 4/23 habilitó en la aplicación móvil “Mi AFIP” una funcionalidad para el ingreso y registro de determinadas denuncias de carácter impositivo, aduanero y de los recursos de la seguridad social ante la misma con la sola indicación de su CUIT, CUIL o CDI y un correo electrónico de contacto.

Así, las irregularidades que podían ser denunciadas a través de dicha aplicación eran y son:

Falta de emisión de factura o documentación de respaldo de la operación.

Personal no declarado.

Trabajo ilegal: se refiere a la identificación de aquellos casos en que se hubiera considerado la comisión del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, reducción a la servidumbre, explotación infantil y contratación de personas en situación migratoria irregular, entre otros.

A fin de aportar datos adicionales y mayores precisiones respecto de las irregularidades denunciadas la Resolución General 5.565 (AFIP) habilitó en “MI AFIP” a los trabajadores del sector privado cuyos empleadores se encuentren obligados a presentar el “Libro de Sueldos Digital”, en el supuesto que detecten diferencias entre los montos percibidos y los consignados en la liquidación de haberes.

En tal caso, podrán realizar la correspondiente denuncia en el enlace “Denunciar irregularidad”, ingresando con su Clave Fiscal.

Recientemente, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) derogó la Deposición 4/23 por vía de la Resolución General 5.737 (BO 31/7/25) y estableció que, a través de la opción “Denunciar” de la aplicación “ARCA Móvil” (antes MI AFIP), las personas humanas podrán ingresar y registrar las irregularidades que se encuentran detalladas en dicha opción, las que podrán consultarse, a su vez, en el micrositio denominado “ARCA en tu celular”.

Las denuncias de las irregularidades a las que hace referencia el artículo precedente podrán registrarse, según los datos que se posean respecto del denunciado, seleccionando

Denuncias con código QR, a través de la lectura del código de respuesta rápida impreso en el Formulario Nº 960/D – “Data Fiscal”.

Denuncias por Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT).

Denuncias por domicilio.

Junto con la denuncia debe proporcionarse un correo electrónico y un número de teléfono de contacto, brindar la información sobre los hechos denunciados, completar los datos adicionales requeridos por la aplicación y, de contar con documentación de respaldo, adjuntar la misma.

Lo dispuesto en la RG 5.737 comienza a regir a los 10 días corridos contados a partir del 31/7/25.

A manera de síntesis y desde una visión integral, las funcionalidades que contiene ARCA Móvil son las siguientes:

Solicitar o recuperar tu clave fiscal

Acceder a consultas públicas y servicios con clave fiscal

Pagar Monotributo y consultar deuda

Realizar la Recategorización simplificada del Monotributo, obligatoria cada mes de febrero y agosto

Ingresar al domicilio fiscal electrónico

Ver una agenda de vencimientos personalizada

Solicitar un turno web

Consultar constancias de inscripción

Constatar comprobantes

Recibir notificaciones

Denunciar la falta de emisión de comprobantes o personal no declarado

Validar la identidad mediante factores de autenticación de biometría por reconocimiento facial

Dar un alta provisoria o definitiva de los trabajadores que se incorporen a la nómina de personal Consultar la liquidación de sueldo

Simular el cálculo de las retenciones del impuesto a las ganancias