ARCA intimó a contratista de Manuel Adorni para justificar ingresos y obras

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) intimó al contratista del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, Matías Tabar, para que justifique sus ingresos y la mano de obra realizada en la casa del funcionario en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz. La medida se enmarca en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni.

Tabar debe presentar, en un plazo máximo de diez días, la justificación de sus ingresos correspondientes a 2024 y 2025, además de detallar la facturación, la actividad real, las obras efectuadas en la propiedad de Adorni y las compras realizadas a proveedores durante ese mismo período. También se le solicitó justificar la adquisición de una camioneta por 47 millones de pesos y un automóvil por 4 millones, este último vendido, así como acreditar el origen de los fondos utilizados para la compra de dólares en 2024 y 2025, junto con la presentación de documentación societaria.

Esta intimación se produce tras la declaración de Tabar, que complicó la situación del jefe de Gabinete en la causa por enriquecimiento ilícito. En ese contexto, la diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia ante la justicia, acusando a Adorni de intentar obstruir la pesquisa utilizando sus vínculos en el poder.

Pagano advirtió que la actividad de fiscalización tributaria sobre quienes colaboraron con la justicia, en estrecha proximidad temporal con sus declaraciones, podría generar un efecto inhibitorio sobre la prueba testimonial. Además, señaló que el ARCA depende del Poder Ejecutivo y que su máxima coordinación está a cargo de un funcionario cuya situación patrimonial se investiga en esta causa. Según la diputada, esta situación amedrenta a quienes ya declararon y desincentiva a potenciales testigos, comprometiendo así la libre y veraz declaración que la ley pretende garantizar.

Las claves del testimonio de Matías Tabar incluyen detalles sobre las refacciones realizadas en la vivienda de Adorni, que tuvieron un costo total de 245 mil dólares, pagados en efectivo y sin factura. Los trabajos se desarrollaron durante casi diez meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025, en un lote de 400 metros cuadrados, e incluyeron la instalación de pisos, arreglos en el baño y la cocina, construcción de mobiliario para el quincho y reparación de la pileta.

Tabar, socio del estudio Alta Arquitectura, afirmó que recibió un anticipo de 55 mil dólares en 2024 y el saldo restante de 190 mil dólares en 2025. Además, mencionó que durante el período de las refacciones, Adorni alquiló otra vivienda dentro del mismo country, con un gasto adicional de 13 mil dólares.

El contratista entregó a la justicia su teléfono celular y proporcionó información acerca de las personas involucradas en los trabajos, lo que permitiría reconstruir la dinámica de la obra y corroborar la consistencia de los pagos declarados.