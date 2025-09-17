ARCA fijó nueva fecha de vencimiento para el impuesto al cheque

ARCA estableció una nueva fecha límite para el vencimiento del impuesto al cheque correspondiente a operaciones del 16 al 22 de este mes.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso una prórroga excepcional para el pago del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias.

Según la Resolución General 5758/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, los agentes de liquidación y/o percepción deberán cumplir con las obligaciones de ingreso de las sumas percibidas o del importe correspondiente al impuesto propio devengado, previsto en la Resolución General 2.111, hasta el 24 de septiembre.

La medida alcanza a los hechos imponibles perfeccionados entre el 16 y el 22 de septiembre de 2025 y se aplica en sustitución de lo estipulado en la Resolución General 4.172, que regula las fechas habituales de vencimiento.

De esta manera, ARCA introdujo una excepción puntual dentro del calendario de vencimientos con el objetivo de “razones de administración tributaria”, según consta en los considerandos de la norma.

La resolución, firmada por el director ejecutivo del organismo, Juan Alberto Pazo, entró en vigencia en el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial.