ARCA elimina un régimen que obligaba a informar operaciones con entidades del exterior

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, exAFIP)) decidió dejar sin efecto resoluciones que obligaban a los contribuyentes a declarar operaciones económicas entre residentes en Argentina y representantes de entidades extranjeras.

ARCA oficializó este jueves la Resolución General 5752/2025, con la que eliminó un régimen de información vigente desde hace más de una década y que exigía a empresas y particulares declarar toda operación realizada con representantes de sujetos o entidades del exterior, incluso cuando no había dinero de por medio.

El organismo explicó que la decisión se toma en cumplimiento del Decreto 353/2025, que ordena reducir la carga de trámites y regímenes de control, para avanzar hacia una administración pública “más eficiente, eficaz y orientada al ciudadano”.

¿Qué cambia a partir de ahora?

Con la eliminación de este régimen, las operaciones económicas con representantes del exterior ya no deberán informarse bajo ese procedimiento especial. Sin embargo, ARCA aclaró que continuará con las tareas de fiscalización, aunque con mecanismos más simples y sin la carga administrativa que imponían las resoluciones anteriores.

La nueva resolución, firmada por el director ejecutivo de ARCA, Juan Alberto Pazo, comenzó a regir el 1° de septiembre de 2025, según fue publicado en el Boletín Oficial.

La medida se suma a otras iniciativas del Gobierno que buscan reducir la burocracia fiscal y aduanera, con el objetivo de simplificar la operatoria de empresas y profesionales.