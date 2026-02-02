ARCA confirmó las modificaciones en monotributos que entran en vigencia desde hoy

A partir hoy, los contribuyentes inscriptos en el régimen del Monotributo deberán adaptarse a los nuevos valores establecidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Las modificaciones incluyen ajustes en los límites de ingresos brutos, los montos de las cuotas mensuales y los aportes previsionales, basados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado durante el segundo semestre de 2025.

Los nuevos topes de facturación y las cuotas mensuales ajustadas quedan definidos de la siguiente manera:

Límites de ingresos brutos por categoría en 2026:

Categoría A: Hasta $10.277.988,13

Categoría B: Hasta $15.058.447,71

Categoría C: Hasta $21.113.696,52

Categoría D: Hasta $26.212.853,42

Categoría E: Hasta $30.833.964,37

Categoría F: Hasta $38.642.048,36

Categoría G: Hasta $46.211.109,37

Categoría H: Hasta $70.113.407,33

Categoría I: Hasta $78.479.211,62

Categoría J: Hasta $89.872.640,30

Categoría K: Hasta $108.357.084,05

Montos de las cuotas mensuales (servicios/ventas):

Categoría A: $4.780,46 / $4.780,46

Categoría B: $9.082,88 / $9.082,88

Categoría C: $15.616,17 / $14.341,38

Categoría D: $25.495,79 / $23.742,95

Categoría E: $47.804,60 / $37.924,28

Categoría F: $67.245,13 / $49.398,08

Categoría G: $122.327,76 / $61.189,87

Categoría H: $350.567,04 / $175.283,51

Categoría I: $697.150,35 / $278.860,14

Categoría J: $836.580,42 / $334.632,18

Categoría K: $1.171.212,59 / $390.404,20

De esta manera el organismo confirmó que entra en vigencia un ajuste de 14,29% para todos los contribuyentes monotributistas.