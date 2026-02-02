ARCA confirmó las modificaciones en monotributos que entran en vigencia desde hoy

ARCA confirmó las modificaciones en monotributos que entran en vigencia desde hoyA partir hoy, los contribuyentes inscriptos en el régimen del Monotributo deberán adaptarse a los nuevos valores establecidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Las modificaciones incluyen ajustes en los límites de ingresos brutos, los montos de las cuotas mensuales y los aportes previsionales, basados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado durante el segundo semestre de 2025.

Los nuevos topes de facturación y las cuotas mensuales ajustadas quedan definidos de la siguiente manera:

Límites de ingresos brutos por categoría en 2026:

Categoría A: Hasta $10.277.988,13
Categoría B: Hasta $15.058.447,71
Categoría C: Hasta $21.113.696,52
Categoría D: Hasta $26.212.853,42
Categoría E: Hasta $30.833.964,37
Categoría F: Hasta $38.642.048,36
Categoría G: Hasta $46.211.109,37
Categoría H: Hasta $70.113.407,33
Categoría I: Hasta $78.479.211,62
Categoría J: Hasta $89.872.640,30
Categoría K: Hasta $108.357.084,05

Montos de las cuotas mensuales (servicios/ventas):

Categoría A: $4.780,46 / $4.780,46
Categoría B: $9.082,88 / $9.082,88
Categoría C: $15.616,17 / $14.341,38
Categoría D: $25.495,79 / $23.742,95
Categoría E: $47.804,60 / $37.924,28
Categoría F: $67.245,13 / $49.398,08
Categoría G: $122.327,76 / $61.189,87
Categoría H: $350.567,04 / $175.283,51
Categoría I: $697.150,35 / $278.860,14
Categoría J: $836.580,42 / $334.632,18
Categoría K: $1.171.212,59 / $390.404,20

De esta manera el organismo confirmó que entra en vigencia un ajuste de 14,29% para todos los contribuyentes monotributistas.

