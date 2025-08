Aranceles de Trump: Argentina quedó por ahora entre los países que pagarán el 10%

La Casa Blanca confirmó este jueves a última hora el comienzo de su plan de aranceles adicionales para los socios a los que no les había anunciado las subas, y Argentina quedó entre los países con una alícuota del 10% sobre sus exportaciones a Estados Unidos.

El anuncio fue hecho a través de dos comunicados del gobierno estadounidense sobre la hora en que se vencía el plazo del 1 de agosto dado por el mismo presidente Donald Trump para empezar a aplicar la suba a quienes no habían arreglando con su gobierno mejoras a la entrada de los productos de EE.UU. a esos mercados.

Teniendo en cuenta las subas descomunales de aranceles que fue anunciando el mismo Trump a sus socios históricos, como a los países de la Unión Europea, a Japón o en castigo por cuestiones políticas como a Brasil -en algunos casos con cartas coercitivas como la reclama a Lula por la liberación de todas las causas para Jair Bolsonaro al tiempo que le habla de aranceles-, para el gobierno de Javier Milei el 10% puede ser considerado una buena noticia.

Pero es mala también si se tiene que no se consiguió algo mejor después de reuniones que mantuvieron en Washington los negociadores argentinos con sus contrapartes estadounidenses. El arancel promedio que pagaba hasta hasta abril un promedio del 3%.

Además, quedaron con un 25% específico el acero y el aluminio que había subido Trump, y de la letra del comunicado se entiende que, si se suma al 10% de aranceles globales, que ya se había subido en abril: se pagará el 35%.

Tampoco se logró que vuelva a entrar el biodiesel argentino que hace años brega por recuperar un mercado que representa más de U$S 1.200 millones anuales.

¿De dónde surge que Argentina pagará el 10% de aranceles tal como había anunciado para este país Trump en su Libreration Day de abril pasado?

Del inciso D de la Orden Ejecutiva publicada este jueves a la noche por la Casa Blanca y que dice que dice: «Las mercancías de cualquier socio comercial extranjero que no figure en el Anexo I de esta orden estarán sujetas a un arancel ad valorem adicional del 10%, de conformidad con los términos de la Orden Ejecutiva 14257, en su versión modificada, salvo disposición expresa en contrario. Esta tasa entrará en vigor con respecto a las mercancías ingresadas para consumo, o retiradas del almacén para consumo, a partir de las 00:01 h, hora del este, siete días después de la fecha de esta orden.» Y se decanta el arancel para argentina, que no está el listado.

El retraso en el cobro de los aranceles hasta el 7 de agosto tiene que ver con que así, el gobierno estadounidense sostiene que dará tiempo a las aduanas para prepararse, según dice este jueves la prensa en Washington.

Con los anuncios de este jueves a la noche, Argentina mantiene el gravamen que había sido anunciado meses atrás, menor a un grupo de más de 70 países sobre el que se aplicará entre un 15% y un 50%, según un documento difundido este jueves por el gobierno de Donald Trump.

Fuentes cercanas a Javier Milei confirmaron que seguirán negociando con Estados Unidos para conseguir más beneficios. El Gobierno viene de recibir un gesto de Trump con la firma de la carta de adhesión de la Argentina para que sus ciudadanos entren sin visa a los Estados Unidos. Un proceso que igual llevará su tiempo.

Por cierto, en todas las conversaciones que mantuvieron el secretario de Comercio, Howard Lutnick y el representante comercial, Jamieson Greer, con el canciller Gerardo Werthein y el negociador argentino, que es Luis María Kreckler, le hicieron saber al gobierno de Milei que es un reclamo de los Estados Unidos que la Argentina cambie su ley de propiedad intelectual y de baja unas resoluciones del gobierno de Cristina Kirchner, de 2012, por el que se restringió el patentamiento en la industria farmacéutica para los laboratorios internacionales para proteger a los nacionales. Lo mismo dijo el designado embajador de Donald Trump, Peter Lamelas, en su audiencia de confirmación ante el Senado estadounidense, hace unos días.

En estas negociaciones participaron además el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, por el ministerio de Economía, y el subsecretario de Reformas Estructurales, Alejandro Cacace, por el de Desregulación, más el nuevo embajador ante los Estados Unidos, que es el empresario Alejandro Oxenford.

En 2024, Estados Unidos fue el segundo destino de las exportaciones de la Argentina y detrás detrás de Brasil, con importaciones desde nuestro país por US$ 6.454 millones. Y Estados Unidos es el tercer origen de las importaciones que realiza la Argentina, detrás de Brasil y China, por US$ 6.226 millones. Es un mercado en realidad competitivo y no complementario para la Argentina, que no recibe grandes inversiones de los Estados Unidos desde hace años. Los principales productos que se intercambiaron fueron fueron soja, biodiesel y carne bovina.