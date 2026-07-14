Apple vs OpenAI: ¿qué especialistas y secretos perdió el fabricante del iPhone?

La reciente demanda presentada por Apple contra OpenAI evidenció un nuevo conflicto en el competitivo sector de la inteligencia artificial, centrado en el presunto robo de talento y secretos comerciales.

Apple acusa a OpenAI, creador de ChatGPT, de captar a sus empleados y exigirles información confidencial relacionada con el desarrollo de productos de hardware en los que trabajaron anteriormente. Según los documentos judiciales presentados ante la corte del Distrito de California, más de 400 exempleados de Apple ahora trabajan en OpenAI, lo que, según la empresa demandante, facilita el acceso a información propietaria que debería mantenerse secreta.

“OpenAI ha recurrido a la explotación de esta información confidencial, utilizándola para obtener aún más empleados actuales y socios de confianza de Apple, a la vez que estructura sus procesos de entrevista de manera encubierta. El hecho de emplear a personas con acceso previo a secretos comerciales de Apple no les otorga derecho a utilizar esa información para impulsar sus proyectos de hardware”, señala la demanda.

Entre los empleados que habrían hecho la transición se encuentran Tang Tan, quien trabajó cerca de 24 años en Apple y ahora dirige la división de hardware de OpenAI; Chang Liu, ingeniero que, según Apple, llevó consigo al incorporarse una computadora corporativa con documentos técnicos confidenciales; y Paul Meade, responsable del proyecto Vision Pro y las gafas inteligentes.

Asimismo, destaca la incorporación de Jony Ive, renombrado exdiseñador de Apple que participó en el desarrollo de productos emblemáticos como el iPhone, iPad y Mac. En este caso, OpenAI no solo lo contrató, sino que adquirió su estudio creativo por 6.500 millones de dólares, iniciando una colaboración para desarrollar el primer hardware de la organización liderada por Sam Altman.