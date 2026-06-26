Apple sube precios por primera vez en años: el detalle de los aumentos, producto por producto

Durante años, Apple logró absorber gran parte de los incrementos en los costos de fabricación sin trasladarlos directamente al consumidor. Sin embargo, esta estrategia parece haber llegado a su límite. La compañía comenzó a actualizar los precios de varios de sus productos debido a la fuerte suba en el valor de las memorias y otros componentes críticos.

Los aumentos afectan tanto a computadoras Mac como a tablets iPad y representan algunos de los ajustes más significativos en los últimos años para estas líneas de productos.

En los meses previos, Apple ya había realizado algunos ajustes en sus líneas, especialmente en las Mac. En marzo, dejó de vender el Mac Studio con 512 GB de RAM y, posteriormente, eliminó la opción del Mac Mini de 599 dólares, por lo que el precio inicial de ese dispositivo ahora es de 799 dólares con 512 GB de almacenamiento. Sin embargo, esta vez los aumentos son mucho mayores.

Los nuevos precios fueron publicados este jueves en la tienda online de Apple y afectan a una amplia variedad de productos. La nueva laptop MacBook Neo, que se convirtió en una sensación viral, tendrá un precio inicial de 699 dólares, frente a los 599 dólares con los que salió a la venta en marzo. El Mac Studio con chip M3 Ultra aumentará 1.300 dólares, pasando de 3.999 a 5.299 dólares.

Por su parte, el MacBook Pro de 14 pulgadas subió 300 dólares, quedando en 1.999; el MacBook Pro de 16 pulgadas aumentó 500 dólares, llegando a 2.999; y el MacBook Air se elevó 200 dólares, alcanzando los 1.299 dólares.

En el segmento de tablets, toda la familia iPad experimentó incrementos. El modelo básico subió de 349 a 499 dólares (+150 dólares), mientras que el iPad Mini aumentó de 499 a 599 dólares (+100 dólares). El iPad Air de 11 pulgadas pasó de 600 a 749 dólares (+149 dólares), el iPad Pro de 11 pulgadas subió de 999 a 1.199 dólares (+200 dólares), y la versión de 13 pulgadas registró un aumento similar de aproximadamente 200 dólares.

Estos ajustes también impactaron el resto del ecosistema Apple. El iMac aumentó de 1.299 a 1.499 dólares (+200 dólares), mientras que el Mac Studio con chip M4 Max registró uno de los mayores incrementos, pasando de 1.999 a 2.499 dólares (+500 dólares).

En la línea de dispositivos para el hogar, el HomePod subió de 299 a 349 dólares (+50 dólares) y el HomePod Mini de 99 a 129 dólares (+30 dólares). El Apple TV pasó de 129 a 199 dólares (+70 dólares) y el casco de realidad mixta Vision Pro incrementó su precio de 3.499 a 3.699 dólares (+200 dólares).

En varios casos, los aumentos superan el 20%, un porcentaje poco común para una empresa que históricamente optó por subas graduales.

El principal motivo detrás de estos ajustes es la crisis global que atraviesa el mercado de memorias NAND y RAM, componentes esenciales en cualquier dispositivo moderno. Hace unas semanas, el CEO de Apple, Tim Cook, reconoció públicamente que la situación se había vuelto difícil de sostener.

“Desafortunadamente, los aumentos de precios son inevitables”, afirmó el ejecutivo, refiriéndose a la escalada de costos que los fabricantes de componentes están trasladando a toda la industria tecnológica.

Según la consultora TechInsights, Apple pasó de pagar alrededor de 13 dólares por una memoria flash NAND de 256 GB a más de 50 dólares por unidad. En el caso de la memoria RAM LPDDR5X de 12 GB, el costo escaló de 39 a 145 dólares.

En Argentina, la situación es incierta debido a la falta de presencia oficial de la empresa. Clarín dialogó con dos licenciatarios locales que comercializan productos Apple. Alejandro Goldín, gerente general de Maximstore, señaló que “a nivel local venimos analizando detalladamente el anuncio de Apple y su posible impacto en el país, donde intentaremos trasladar lo mínimo posible al usuario, sin descuidar descuentos o financiamiento en cuotas, tanto en nuestros locales como en la web”.

Por su parte, un vocero de MacStation sostuvo que “acompañaremos a nuestros clientes con asesoramiento especializado para que puedan tomar la mejor decisión de compra, acorde a sus necesidades y el momento del mercado”.

Respecto a los próximos iPhone 18, aunque por ahora los aumentos afectan principalmente a Mac e iPad, varios analistas anticipan que los futuros lanzamientos podrían seguir la misma tendencia. La incertidumbre se agrava debido a que Apple estaría planeando una reorganización en su calendario de presentaciones, con la posibilidad de separar la exhibición de los modelos Pro de las versiones más económicas, abandonando el esquema tradicional de lanzamiento en septiembre que mantuvo durante más de una década.

En este contexto, diversos estudios de mercado estiman que, si Apple trasladara completamente el incremento de costos al consumidor, los próximos modelos premium podrían experimentar aumentos significativos respecto a las generaciones actuales.

Hasta el momento, la compañía no confirmó cambios en el precio de los futuros iPhone, pero ningún vocero de la marca líder mundial en tecnología puede asegurar que este ajuste no se extienda a sus teléfonos aspiracionales en los próximos meses.