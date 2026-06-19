Apple prepara dos cambios inéditos para el iPhone: por qué este puede ser el momento ideal para comprar uno

Durante más de una década, comprar un iPhone era prácticamente un ritual con fecha fija: cada septiembre, Apple renovaba toda su familia de smartphones y los usuarios sabían exactamente cuándo llegaría la próxima generación. Sin embargo, este esquema podría estar llegando a su fin.

Las filtraciones más recientes indican que la empresa de Cupertino prepara un cambio profundo en su estrategia de lanzamientos. A esto se suma una advertencia que inquieta al mercado: el propio CEO de Apple, Tim Cook, reconoció que los aumentos de precios en el hardware son «inevitables» debido al fuerte encarecimiento de los componentes.

La combinación de ambos factores dibuja un escenario particular para los consumidores. Quienes estén pensando en cambiar de teléfono podrían encontrarse ante uno de los mejores momentos para comprar un iPhone, antes de que la compañía reorganice su catálogo y, eventualmente, traslade parte de los mayores costos de producción al precio final de sus dispositivos.

### Apple rompe una tradición de más de una década

Los rumores sobre un nuevo cronograma de lanzamientos circulan desde hace meses, pero cobraron fuerza tras una declaración del presidente de Largan Precision, principal proveedor de lentes para las cámaras del iPhone. Durante la junta anual de accionistas de la empresa taiwanesa, el ejecutivo señaló que un «gran cliente estadounidense» había postergado el lanzamiento de un nuevo modelo hasta el primer trimestre de 2027.

Aunque no mencionó directamente a Apple, medios especializados interpretaron el comentario como una confirmación indirecta de las versiones que apuntan a un retraso del futuro iPhone 18 base.

Según las filtraciones, Apple mantendría los lanzamientos de septiembre para los modelos más avanzados, como los iPhone Pro y Pro Max, además de un eventual iPhone plegable. En cambio, los modelos básicos, la variante «e» y la línea Air pasarían a presentarse en los primeros meses del año siguiente.

Este cambio no respondería únicamente a una cuestión de marketing. La compañía buscaría administrar mejor la producción de varios equipos simultáneamente para evitar tensiones en la cadena de suministro.

### Por qué Apple habla de aumentos de precios «inevitables»

Paralelamente, Apple enfrenta un problema que afecta a buena parte de la industria tecnológica: la escasez y el encarecimiento de las memorias.

Tim Cook reconoció la situación en declaraciones a The Wall Street Journal. «Desafortunadamente, los aumentos de precios son inevitables. Estamos haciendo todo lo posible para mitigar los enormes incrementos que nos están trasladando y hemos intentado proteger a nuestros clientes, pero la situación se ha vuelto insostenible», afirmó.

El CEO agregó que existe una menor oferta de componentes en un momento en que la demanda de dispositivos sigue alta, y sostuvo que los proveedores de memoria están aplicando fuertes aumentos de precios.

Distintos estudios de mercado reflejan la magnitud del problema. Según un análisis realizado por Mike Howard, director de mercados de memoria de TechInsights, Apple habría pasado de pagar 13 dólares por una memoria flash NAND de 256 GB a aproximadamente 51 dólares. En el caso de la memoria RAM LPDDR5X de 12 GB, el costo se habría elevado de 39 a 145 dólares.

El incremento en algunos componentes ronda el 292%.

Según ese estudio, para mantener sus márgenes de rentabilidad, Apple debería aumentar alrededor de 270 dólares el precio del futuro iPhone 18 Pro. Bajo esa hipótesis, el modelo Pro podría alcanzar los 1,399 dólares en Estados Unidos, mientras que la versión Pro Max de 256 GB llegaría a los 1,499 dólares.

Por el momento, Apple no confirmó fechas ni aumentos concretos para los próximos iPhone. Cook tampoco precisó qué productos se verán afectados ni cuándo se aplicarían las subas. No obstante, la empresa ya mostró algunas señales: el precio base de la computadora Mac Mini, por ejemplo, pasó de 599 a 799 dólares.

En este contexto, la tradicional recomendación de esperar al próximo iPhone para renovar el teléfono pierde parte de su sentido.

Si el nuevo calendario se concreta y el aumento de costos impacta en los precios, el iPhone 17 base, disponible hoy desde 799 dólares en Estados Unidos, podría convertirse, al menos por un tiempo, en la opción más conveniente para quienes planeaban dar el salto al ecosistema Apple.