Aportes de la AFA: la Cámara comienza a definir el pedido de sobreseimiento y la prohibición de salida del país de “Chiqui” Tapia

La Cámara en lo Penal Económico comenzará a definir desde esta semana el pedido de sobreseimiento y que se levante la prohibición de salida del país del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, en la causa por la retención indebida de impuestos y aportes por 19.300 millones de pesos en la que esté jueves será indagado.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que los jueces de la Cámara, Roberto Hornos y Carolina Robiglio, fijaron audiencias para analizar los planteos. Este jueves será el turno de que las partes expongan sus argumentos por la prohibición de salida del país que les impuesto el magistrado en lo Penal Económico Diego Amarante. Y el miércoles de la semana que viene para tratar el pedido de sobreseimiento.

La primera audiencia coincidirá con la indagatoria de Tapia. Será a las 12 horas y la última de los cinco dirigentes de la AFA citados por la justicia. Y la segunda cuando el juez Amarante ya esté en plazo para resolver si procesa, sobresee o le dicta la falta de mérito a los acusados.

La causa se inició en diciembre pasado por una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por la falta de pago por parte de la AFA de 19.300 millones de pesos por el impuesto a las Ganancias, IVA y aportes previsionales en distintos períodos de marzo de 2024 a septiembre del año pasado.

El juez Amarante citó a indagatoria a Tapia, al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, al gerente general, Gustavo Lorenzo, y al ex y actual secretario general de la entidad Víctor Blanco y Cristina Malaspina.

Las indagatorias comenzaron el viernes pasado con Lorenzo. Este lunes fue el turno de Blanco y Malaspina. Los tres presentaron escritos en los que señalaron que por sus cargos no tenían la responsabilidad de pagar los tributos. El miércoles se completarán con Toviggino y el jueves con Tapa.

La defensa de Tapia pidió el sobreseimiento. Sostuvo que en el caso no se cometió delito en no pagar los impuestos y los aportes porque hay vigentes hasta mitad de año resoluciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y del Ministerio de Economía de la Nación que impiden las ejecuciones fiscales de asociaciones civiles sin fines de lucro, como lo es la AFA.

Así, las defensas señalaron que si una deuda no se puede ejecutar tampoco se puede reclamar, por lo que no se cometió ningún delito. El juez Amarante rechazó ese planteo que fue apelado a la Cámara que comenzará a resolverlo la semana que viene.

El magistrado también les impuso a los acusados la prohibición de salida del país.

Las defensas también plantearon la nulidad de las indagatorias hasta que la Cámara resuelva el pedido de sobreseimiento. Ese planteo fue rechazado por el juez Amarante y así quedaron ratificadas las indagatorias.