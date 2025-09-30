Anuncio a la mesa de enlace: el Gobierno informó que comenzó con las obras de dragado en el Río Salado

El Gobierno le anunció a la mesa de enlace que comenzó con las obras de Dragado en la Cuenca Interprovincial del Río Salado, lo que permitirá prevenir inundaciones, mitigar sequías y mejorar el manejo del recurso hídrico a través del ensanche y profundización del cauce, reservorios y nuevas secciones de conducción.

La primera etapa de esta obra comprende 33,4 km de dragado entre el cruce del río con la Ruta Nacional N° 205 y la localidad de Ernestina, ubicada en el Partido de 25 de Mayo. La obra de dragado en la Cuenca Interprovincial del Río Salado tiene una extensión de 760 km y se ha desarrollado en distintas etapas atravesando las provincias de San Luis, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires.

Dirigentes de la Mesa de Enlace se reunieron con representantes del Gobierno. Foto: Enrique García Medina

«Un tema que venimos solicitando y trabajando con las autoridades pertinentes son las tan necesarias obras del dragado del Salado. Nos informaron desde el Gobierno que comenzaron a realizarlas en la Cuenca Interprovincial del Río Salado, lo que permitirá prevenir inundaciones, aplacar sequías y mejorar los recursos hídricos a través del ensanche y profundización del cauce, reservorios y nuevas secciones de conducción», dijeron desde la Sociedad Rural Argentina en un posteo.

«Doy fé que Nicolás Pino me ha pedido especialmente por esta obra, a la que consideran de vital importancia por las razones abajo mencionadas», señaló el ministro de Economía, Luis Caputo, en respuesta a la publicación de la entidad rural.

Según apuntaron desde el Gobierno, las obras de infraestructura generarán beneficios directos e indirectos para 59 municipios y 1,45 millones de habitantes y miles de productores agropecuarios, con mejoras en la urbanización, en las condiciones de habitabilidad y en la producción.

El proyecto incluye movimientos de suelo por más de 19 millones de m³, que permitirán prevenir inundaciones que históricamente afectaron a municipios y áreas productivas, recuperando 5 millones de hectáreas cultivables.

«Ha sido una buena noticia después de tanta gestión que hemos hecho pidiendo que efectivamente esa obra hídrica se finalice, más en un contexto donde la provincia de Buenos Aires está inundada y con muchísima lluvia encima en los campos. Para nosotros eso es una noticia que alienta, aunque sabemos que la obra va a demorar aproximadamente un año en ser ejecutada», aseguró Andrea Sarnari, titular de Federación Agraria.

Esto se da en un contexto que los productores del centro y oeste de la provincia de Buenos Aires están sufriendo inundaciones desde marzo. Según el último relevamiento de Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), la superficie anegada para la producción era de 3 millones de hectáreas.

La crisis hídrica en la zona de 9 de Julio llegó a un punto de quiebre este lunes, cuando productores agropecuarios decidieron pasar de las reuniones y las notas formales a la acción directa. Con bronca y desesperación, se manifestaron en las puertas de la municipalidad de 9 de Julio este lunes, exigiendo respuestas concretas ante lo que califican como una situación “de colapso total”.