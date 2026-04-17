Antes de viajar a Israel, Milei reconfirmó el traslado de la embajada argentina a Jerusalén pero no dijo cuándo

Antes de partir este sábado en un nuevo viaje a Israel como presidente, Javier Milei reafirmó la decisión ya tomada de trasladar la embajada argentina desde Tel Aviv a Jerusalén. “Tel Aviv podrá ser la capital política, pero la capital espiritual es Jerusalén, y esa es una decisión firme. Es una cuestión de instrumentación, pero llevaremos la embajada a Jerusalén”, afirmó en una extensa entrevista televisiva con el canal israelí C14.

Sin embargo, Milei no confirmó el momento en que se concretará la medida. Al ser consultado si sería este año, respondió: “No lo sé. El tiempo de Dios. Lo que sí puedo asegurar es que tengo la convicción de hacerlo cuando las circunstancias lo permitan, porque es algo justo”. Resulta llamativo que el mandatario haya señalado a Tel Aviv como capital política de Israel, dado que cualquier expresión que no reconozca el carácter “único, eterno e indiviso” de Jerusalén suele considerarse una merma a la posición oficial israelí.

Asimismo, se sabe que el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish—rabino y guía espiritual de Milei desde su conversión al judaísmo—preside las actividades oficiales argentinas en su residencia en Jerusalén, ciudad sagrada para las tres religiones monoteístas y con un estatus especial ante las Naciones Unidas. Por el contrario, la sede en Tel Aviv registra apenas actividades diplomáticas y nunca la presencia del embajador.

Especialistas y senadores argentinos han advertido en múltiples ocasiones a Milei, a sus tres cancilleres y al embajador Wahnish que el reconocimiento de Jerusalén como capital plena de Israel podría afectar los reclamos argentinos sobre las Islas Malvinas en la ONU. El presidente ha tomado nota de estas alertas.

Este será el tercer viaje de Milei a Israel, donde será el primer presidente extranjero en encender la antorcha en el Monte Herzl durante la celebración del Día de la Independencia nacional. Además, será distinguido en varias oportunidades por autoridades israelíes, un hecho que le genera gran satisfacción. Durante su estadía acompañará al primer ministro Benjamín Netanyahu, a quien define como “un amigo” y “una persona por la que siente profunda admiración”.

Milei mantiene una relación privilegiada con Israel, el judaísmo y Netanyahu, su principal aliado, junto a Donald Trump. En sus visitas a Jerusalén, donde suele evitar encuentros con la oposición o sectores que representan la diversidad hebrea, ha recibido los máximos honores de parte de Netanyahu y grupos ortodoxos.

El viaje, inicialmente previsto en plena guerra en Gaza tras el ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre de 2023, fue postergado por razones de seguridad. Recientemente, Milei calificó a Irán como “enemigo” de Argentina y expulsó a su encargado de negocios en el país, Mohsen Soltani Tehrani, a petición del gobierno israelí y sectores de la dirigencia judía local.

En el contexto de la tensión regional, Israel acordó un cese de fuego con Hezbollah en el Líbano, mientras Irán abrió el Estrecho de Ormuz y Estados Unidos mantiene una tensa calma sin atacar territorio iraní.

El mandatario viaja acompañado por su hermana Karina Milei y el canciller Pablo Quirno. También participan el embajador de Israel en Buenos Aires, Eyal Sela, quien finaliza pronto su misión, y el presidente de la DAIA, Mauro Berenstein. Por motivos de seguridad, el viaje se pasó del viernes al sábado y la participación de Milei en la ceremonia del encendido de antorchas será grabada previamente, no en vivo.

Agenda del viaje:

– Sábado 18 de abril: salida a las 11 horas, llegada el domingo a las 10:30. Visita al Muro de los Lamentos.

– Mañana del domingo: reunión del canciller Quirno con su par israelí Gideon Sa’ar.

– 17:30 Israel (11:30 Argentina): encuentro entre Milei y el primer ministro Benjamín Netanyahu, con anuncios sobre el vuelo inaugural de la aerolínea israelí El Al a Buenos Aires, firma de acuerdos y declaración conjunta.

– 21:00 Israel (15:00 Argentina): grabación de la ceremonia del 78° Día de la Independencia de Israel en Monte Herzl, por razones de seguridad.

– Lunes 10:30 Israel (04:30 Argentina): otorgamiento del Doctorado Honoris Causa a Milei por la Universidad Bar-Ilan, seguido de un discurso.

– Lunes 15:30 Israel (09:30 Argentina): reunión entre Milei e Isaac Herzog, presidente de Israel.

– Lunes 17:30 Israel (11:30 Argentina): visita a la Yeshivá Hebron, condecoración en la Academia de Estudios Talmúdicos y discurso.

– Martes 10:30 Israel (04:30 Argentina): encuentro con rabinos y visita a la Iglesia del Santo Sepulcro.

– Martes 21:00 Israel (15:00 Argentina): emisión de la participación grabada de Milei en la ceremonia por el Día de la Independencia.

– Martes noche: segunda visita al Muro de los Lamentos y regreso a Argentina.

– Miércoles: llegada a Buenos Aires por la mañana.

En la entrevista con C14, Milei intensificó sus críticas al régimen iraní. “Son cobardes y tienen miedo de enfrentarlos”, afirmó, reiterando que Irán “es enemigo de Argentina”.

Agregó: “Si algo caracteriza a Israel es que puede convivir con sus vecinos, no tiene problemas de convivencia. Pero Irán busca el exterminio