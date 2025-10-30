Antes de su cumbre con Milei en Olivos, Mauricio Macri advirtió: «El PRO tendrá su propio candidato en 2027»

Horas antes de reunirse con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos, el exmandatario Mauricio Macri le dejó una inesperada advertencia: «El PRO está más vivo que nunca y tendrá su propio candidato en 2027».

Las afirmaciones del exjefe de Estado fueron pronunciadas durante su participación en un seminario realizado en Chile. Aunque pese a la revelación de la ambición electoral de su partido, Macri enfatizó que en la actualidad su prioridad es acompañar las reformas que impulsa el Gobierno.

«El PRO está más vivo que nunca y tiene cuatrocientos dirigentes que nadie tiene. Lo que no tiene todavía es un candidato conocido para disputar, que lo obtendrá en el ’27, pero hoy la prioridad es apoyar ideas y las ideas que impulsa el señor Milei, que son las correctas», destacó Macri.

Mauricio Macri en el seminario Puentes que organizó el BICE.

En ese sentido, el exmandatario volvió a destacar el apoyo del PRO al Gobierno, que se tradujo en un frente electoral para las elecciones legislativas en las que finalmente La Libertad Avanza consiguió un contundente triunfo. De todas maneras, Macri aprovechó la oportunidad para pasar factura por lo que consideró como «destratos» del Gobierno.

«Creí que si las ideas del cambio las había ganado él, porque nuestros candidatos no tuvieron el appeal, había que apoyarlo, a pesar de los destratos que hemos recibido, a pesar de esta discusión, que ha fortalecido al PRO. Porque de lo que se habló más estos dos años es si La Libertad Avanza mataba al PRO o no lo mataba al PRO, si lo dividía o no, todo el día era hablar, hacer publicidad», analizó.

Además, se mostró optimista de que Milei haya escuchado el reclamo de muchos de sus votantes. “Él tiene que agregarle esos cambios que irritaron a mucha gente y que, a pesar de estar irritados, priorizaron las ideas, dijeron: ‘Voy a poner el voto, aunque me gustaría que no grite más, que dialogue más, que incluya más gente’. Y ese mensaje está, él lo escuchó, yo creo que lo escuchó”, dijo sobre el Presidente.

Macri volverán a reunirse este viernes. Será el tercer encuentro entre ambos después de haber estado más de un año sin contacto. En las últimas visitas a la residencia de Olivos, Macri volvió a reclamarle cambios a Milei.

«Yo fui muy crítico con él en esa reunión, diciendo ‘dos años con un mandato amplísimo y no cerramos ninguna de las empresas que inventó el populismo, que es plata tirada’; son más de cuarenta empresas que gastan recursos todos los años», contó Macri que le dijo al Presidente.

Milei se reunirá en la tarde de este jueves con los gobernadores dialoguistas en la Casa Rosada y este viernes recibirá a Macri. “Me invitó de vuelta a comer algunas milanesas, volveremos a hablar. Él acepta conmigo que yo vaya y le diga lo que pienso», dijo Macri sobre sus charlas con el Presidente, y agregó: “Ahora hay que ver si va a aprovechar esta oportunidad, porque es difícil en la vida tener dos oportunidades, ¿no? Y él la ha tenido, así que alguna estrella tiene este hombre“.

Con la mirada puesta en el futuro, Macri insistió que el mandatario debe «ampliar su base» de apoyo político que, según analizó, es de «un 40% muy sólido». «Él es el Presidente y tiene que tomar las decisiones. Yo lo vi entendiendo mucho más de lo que muchos creen, pero quiero ver si logra superar los condicionamientos que tiene para poder llevar a cabo una agenda más agresiva de achicamiento del gasto público, de baja de impuestos, de relación con el mundo, de desregulación, de privatización», siguió con su análisis.