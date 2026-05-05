Antes de recibir a Karina Milei, mineras prometen 50% más de exportaciones y una cantidad récord de dólares

En la «meca de la minería» argentina, San Juan, se esperan mañanas con temperaturas de 2 grados y tardes con un sol intenso este jueves, cuando los principales directivos del sector reciban a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, al ministro del Interior, Diego Santilli, y a siete gobernadores provinciales.

San Juan se perfila como la nueva Neuquén de hace una década. La minería de cobre, oro y plata promete convertirse en un generador clave de empleo y divisas para contribuir a la estabilidad económica del país, similar a lo que representó Vaca Muerta para el sector energético.

El año pasado, el sector minero registró un récord histórico de exportaciones, alcanzando los 6.056 millones de dólares, equivalentes al 7% del total de las ventas externas argentinas, impulsadas por el aumento en los precios del oro y la plata. Para 2026, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) prevé un incremento del 50%, hasta los 9.000 millones de dólares, cifra que podría escalar a 22.000 millones en la próxima década.

Así, la minería consolida su aspiración de convertirse en el tercer motor económico del país, detrás del agro y la energía, tal como plantea el gobierno de Javier Milei.

Para celebrar el Día de la Minería el jueves 7 de mayo, Panorama Minero organiza la 11° edición de la Expo San Juan Minera 2026. San Juan es la segunda provincia con mayor exportación de minerales, con 1.758 millones de dólares, solo detrás de Santa Cruz, que registra 2.394 millones. Asimismo, concentra la mayor cantidad de anuncios de inversión, junto a Jujuy, Salta, Catamarca y Mendoza.

La minería representa más del 80% de las exportaciones regionales en Catamarca (93,2%), Santa Cruz (85,8%), San Juan (85,4%) y Jujuy (80,6%), mientras que en Salta representa el 44,2%.

Aunque el oro y la plata mantienen los récords de exportación, su producción en volumen se encuentra un 37% y 32% por debajo de los niveles de 2018, respectivamente. Sin embargo, el aumento sostenido de precios postpandemia ha permitido mantener proyectos que, de otro modo, habrían cerrado. Por su parte, el litio y el cobre, minerales fundamentales para la transición energética y la digitalización, parten de bases más bajas y son la apuesta para posicionar a la Argentina como destino prioritario de inversiones en los próximos años.

Las inversiones en exploración minera alcanzaron los 430 millones de dólares en 2025, triplicando las cifras de 2015 y ubicando al país como el séptimo destino mundial en esta materia. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), diseñado para impulsar el sector, ya aprobó ocho proyectos por 7.948 millones de dólares, principalmente en litio en Salta y Catamarca. Además, se encuentran en evaluación otros 13 proyectos por 42.000 millones de dólares, con foco en la producción de cobre en San Juan y Catamarca.

No obstante, pese al respaldo que La Libertad Avanza otorga a la minería como eje de una Argentina competitiva, los ejecutivos advierten que el sector no puede absorber la totalidad del empleo perdido en otras áreas de la economía.

La CAEM señala que cada proyecto minero demanda en promedio unas 800 empresas proveedoras durante sus fases de exploración (más de 10 años) y construcción (entre 3 y 5 años adicionales). Durante la vida útil promedio de una mina, que es de 30 años, operan alrededor de 550 empresas proveedoras.

Este es el llamado «derrame» económico de la minería, un sector cuestionado por sus multimillonarias ganancias. Los directivos subrayan que el 80% de las inversiones permanece en el país en forma de impuestos, regalías, liquidación de divisas, empleo —con salarios para los 100.000 trabajadores mineros que son un 150% superiores al promedio del sector privado registrado— y generación de cadenas de valor.

Mientras que Neuquén recibe diariamente a 20 familias vinculadas a Vaca Muerta y enfrenta desafíos para ofrecerles desarrollo personal inmediato, San Juan, cuya infraestructura hotelera ya reporta saturación por la exposición, está a punto de enfrentar retos similares.