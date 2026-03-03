Antes de los hermanos Grimm: qué dicen las crónicas sobre la desaparición de los niños de Hamelín

Cerca del río Weser, en Alemania, se encuentra una ciudad llamada Hamelín. Esta zona se caracteriza por sus casas medievales bien conservadas, que la hacen parecer un escenario de cuento.

Sin embargo, su popularidad no se debe únicamente a su fachada. También hay una historia que perdura a través de los siglos: la del flautista.

La ¿leyenda? cuenta que en el año 1824 llegó a Hamelín un hombre vestido con ropa llamativa. Prometió terminar con una plaga de ratas, a cambio de recompensa. Tocó la flauta y los roedores lo siguieron hasta desaparecer, pero cuando los vecinos se negaron a pagarle, volvió para vengarse.

En esta oportunidad, quienes lo siguieron fueron los niños de Hamelín… Que nunca regresaron.

Esa es la primera historia que se cuenta. Pero las crónicas medievales, en ningún momento mencionan a las ratas. Ese dato se agregó siglos después, cuando la moral y la simbología empezaron a tomar lugar.

El relato circulaba como tradición local. Hasta que, en el siglo XIX, los hermanos Grimm la tomaron para difundirla como un cuento. Aunque tiene una base histórica que no se puede pasar por alto.

En aquella época, Hamelín no era un pueblo aislado. Formaba parte de una red fluvial donde circulaban mercancía, personas y noticias. A su alrededor había ciudades como Hannover, Brunswick y otros centros del norte del Sacro Imperio vinculadas a rutas comerciales.

En el siglo XIII, el norte de lo que hoy es Alemania vivió grandes transformaciones. La población crecía, las tierras se volvían insuficientes y muchos jóvenes comenzaban a considerar las regiones del Este, menos pobladas.

Hamelín era una ciudad activa. Se documentaban compras, impuestos, litigios y testamentos. En ese contexto, la infancia no se vivía como en la actualidad.

Los niños comenzaban a trabajar a temprana edad, aprendían oficios y colaboraban con las tareas del hogar. La pérdida de un hijo, además de ser una tragedia familiar, representaba una pérdida estructural para toda la comunidad.

Entonces, la desaparición masiva de menores rompía el equilibrio social, afectando a las familias, al funcionamiento cotidiano y marcaba una sociedad que acostumbraba a registrar solo lo necesario.

Las crónicas posteriores indican que un grupo numeroso de niños nacidos en Hamelín salió de la ciudad y nunca volvió. Los relatos coinciden en algo: mencionan a un hombre que los guía y la música.

Las crónicas registraban la vida con regularidad, pero sobre este caso apenas hay rastro. Entonces, ¿qué pasó realmente con los niños de Hamelín?

En los registros más antiguos que mencionan el caso, la información es escasa. Señalan que los pequeños salieron de la ciudad y no volvieron. No explican ni por qué ni cómo.

Estas crónicas coinciden en lo básico: la desaparición de un grupo de niños. En algunos relatos se menciona que fueron guiados por un hombre con vestimenta colorida, probablemente un músico, hacia una colina cercana conocida como Koppenberg.

Con el tiempo, se fueron añadiendo detalles. Uno de los más llamativos fue la ausencia de resistencia.

Para la época medieval, la posibilidad de que los niños hayan seguido voluntariamente a la figura y no haya sido un rapto era todavía más perturbador.

¿Quién era el presunto flautista?

Las fuentes lo presentan como un músico reconocible en el medioevo. Juglares, gaiteros o flautistas eran famosos por tocar en ferias y actos públicos, donde ofrecían entretenimiento o noticias.

Estos intérpretes eran útiles, pero también vistos con desconfianza. Su vida de forasteros los enajenaba de las normas locales. Tenían una libertad que a los pueblerinos podía resultarles alarmante.

La sociedad medieval era mayormente analfabeta. Entonces, el rol de la música era fundamental: marcaba el ritmo, convocaba, guiaba. En muchas culturas medievales se utilizaba para organizar movimientos grupales.

Por un momento, casi fugaz, el músico tenía autoridad e, incluso, funcionaba como puente entre ciudades.

Eran portadores de rumores, anunciaban oportunidades o funcionaban como nexo entre comunidades. Con esta información presente, no resulta tan extraño que un grupo de niños y adolescentes siguieran a un músico.

Años después, el recuerdo comenzó a transformarse. Había familias que, con un dolor latente, se preguntaban qué había pasado con esos pequeños.

La historia de los hermanos Grimm cobraba más sentido. La reescribieron para que fuera más «soportable». El horror se volvió fábula, la pérdida se convirtió en moraleja y el silencio se cubrió de música.

Qué pudo haber pasado realmente: las hipótesis

Entre los relatos posteriores y la vaga información de las crónicas, se abre la puerta a la formulación de teorías. Algunas apuntan a epidemias o fenómenos como la «Cruzada Infantil» de 1212, aunque no terminan encajando del todo con este caso…

Migración organizada hacia el Este

La teoría con más consenso académico plantea la posibilidad de una migración organizada hacía el Este del Sacro Imperio.

Durante los siglos XII y XIII, muchos señores feudales y autoridades eclesiásticas impulsaron la fundación de nuevas aldeas en territorios poco poblados de Europa Oriental. Para atraer colonos, ofrecían tierras, extensiones fiscales y privilegios.

Para mantener la estructura se necesitaba, principalmente, gente joven dispuesta a recorrer largas distancias y establecerse en territorio desconocido. Y, como se sabe, en el contexto medieval, los niños y adolescentes ya eran activos en el área laboral.

Hay documentos que registran migraciones desde Baja Sajonia hacía zonas del Este. Algunos estudios lingüísticos identificaron similitudes dialectales y onomásticas entre pueblos orientales y nombres procedentes de Hamelín.

El lingüista Jürgen Udolph rastreó apellidos medievales y encontró coincidencias entre nombres de Hamelín del siglo XIII y apellidos actuales en regiones como Uckermark y Prignitz.

Apellidos como Hamel, Hamler o Hamelnikov fueron interpretados como posibles ecos de aquella migración.

Posible reclutamiento o venta como colonos

Hay otra hipótesis que plantea que los niños podrían haber sido entregados o vendidos como colonos. Esta práctica no era común, pero hay registros de reclutadores que ofrecían pagos a las comunidades por cada colono útil.

En ese marco, el flautista podría haber sido un intermediario entre reclutadores y ciudades que necesitaban recursos.

En ese proceso, tuvo un papel fundamental el lokator, cuya tarea era localizar tierras, reunir colonos y fundar nuevas aldeas bajo el derecho, llamado Ius Teutonicum.

Este derecho establecía que, si el asentamiento prosperaba, el reclutador recibiría tierras adicionales o el cargo de representante legal del pueblo. Muchos asentamientos se documentan en regiones como Silesia, Bohemia y Prusia. Pero si el proyecto fracasaba o no quedaba registrado, su historia podía desaparecer.

Un episodio de trance colectivo interpretado como ruptura social

Hay teorías que buscaron causas más metafóricas. Una de ellas conecta este caso con los brotes de danza maníaca documentados en varias regiones de Europa.

En 1237 se registró en Érfurt un episodio en el que un grupo de personas, principalmente jóvenes, bailó durante horas en trance, sin razón. Estos comportamientos colectivos conocidos como dancing mania o chorea sancti viti, se interpretan a veces como posesión demoníaca y, otras, como respuestas a traumas comunitarios.

Algunas crónicas aseguran que las personas podían oír música durante el trance. Desde esta perspectiva, el flautista sería un símbolo del impulso colectivo de ruptura, un guía hacia lo desconocido.

Las huellas de este misterio en la ciudad

En la actualidad, aún se conservan memorias de aquella pérdida en la ciudad. Por un lado, se menciona un vitral citado en una crónica del siglo XIV.

Siglos después, el historiador Hans Dobbertin realizó una recreación moderna e interpretativa de esta imagen que hoy esta expuesta en Hamelín.

También, se encuentra el nombre de Bungelosenstrasse, que la tradición local interpreta como la «calle sin música». Según esa misma tradición, era el camino por el que salieron los niños y durante generaciones se evitó tocar música allí.

Estas «pistas» no explican lo que ocurrió, pero en conjunto impiden reducir la historia a un simple cuento infantil. Bajo esta capa de leyenda y folclore turístico aparecen inscripciones, nombres de calles y gestos comunitarios que revelan una memoria activa transmitida de generación en generación.