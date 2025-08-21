Antes de convertirse en banco, Mercado Pago pone primera y lanza su tarjeta de crédito

Mientras acelera los trámites ante el Banco Central para que le apruebe su licencia bancaria, Mercado Pago da un paso para meterse de lleno en este universo. La fintech lanza su tarjeta de crédito, que complementará los servicios financieros que ya ofrece en su billetera.

El producto, que ya fue «testeado» en otros dos de los países que opera, como son México y Brasil, llega con «ventajas comparativas» respecto a la oferta de tarjetas de crédito actual: será gratuito, no tendrá ni costo de emisión ni de mantenimiento. La compañía aseguró que para otorgarla se usarán datos de scoring propio y que la opción de acceder a ellas comenzará a aparecer en forma paulatina a los usuarios en las próximas semanas.

De esta manera, Mercado Pago busca captar nuevos usuarios en un mercado donde casi el 60% de la población adulta no accede a una tarjeta de crédito. Para la implementación, la fintech que fundó Marcos Galperin usará fondos propios, ya que está registrada como empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito o compra. «El lanzamiento de nuestra tarjeta de crédito es un paso fundamental para seguir reduciendo esa brecha e impulsar el consumo en el país”, aseguró Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre.

Según el ultimo balance que la empresa presentó a inversores en la bolsa de Nueva York, su cartera de créditos alcanzó los US$ 9.000 millones, lo que representó un salto del 91% respecto a un año atrás. Este incremento se dio con el empuje de sus operaciones en Brasil y México y sin contar aún con la oferta de tarjetas en Argentina. La apuesta es ambiciosa: actualmente son más de 18 millones de personas las que usan la cuenta de Mercado Pago para remunerar rendimientos.

El anuncio llega en un momento en el que, hasta la suba reciente de tasas, se registraba una fuerte expansión del crédito en Argentina, con las tarjetas como principal motor de la financiación de los hogares. En la presentación del nuevo producto para la prensa, la empresa tomó datos de la consultora Invecq que muestran que Argentina tiene una penetración de tarjeta de crédito de 37,4% y la oportunidad de incluir a 6 millones de personas en el sistema crediticio, solo si alcanzara los mismos niveles de penetración de Brasil (54%). Ambos mercados se destacan por su crecimiento en la digitalización del dinero y tienen una economía con características similares, al igual que sus índices de informalidad.

La tarjeta de crédito de Mercado Pago será con bandera de Mastercard y en una primera instancia aparecerá en forma digital en la app. Los usuarios también podrán elegir la opción de tener el plástico en forma física para operar presencialmente y también cargarla en otras billeteras y realizar pagos con la tecnología NFC. El gancho de este lanzamiento es que los usuarios podrán acceder a tres cuotas sin interés en todas las compras dentro de Mercado Libre y en pagos a comercios con QR de Mercado Pago para compras superiores a $ 30 mil.

Nicolás Craig, director de créditos de Mercado Pago Argentina, detalló que las tarjetas serán «innominadas», es decir que no presentarán datos de los titulares en el dorso ni en el frente, como una medida de seguridad. El plástico, o su versión digital, podrá usarse para hacer compras en el exterior y la empresa ultima detalles de un desarrollo especial para permitir pagos en dólares directo desde la cuenta a la hora de cancelar los resúmenes.

Con este lanzamiento, Mercado Pago busca no solo seguir haciéndose lugar frente a los bancos tradicionales sino también anticiparse a la eventual competencia que pueda representar la llegada de nuevos «titanes» de la banca digital a la Argentina, como es el caso de Revolut que meses atrás anunció su desembarco en el país mediante la compra de una entidad.

Sin embargo, De la Serna afirmó que esta apuesta no responde a la competencia con bancos y fintech sino que trata de ampliar el horizonte de productos financieros a los que pueden acceder los argentinos, sobre todo los de menores ingresos. El ejecutivo afirmó que sus equipos trabajan. para cumplir con los requerimientos del BCRA para poder conseguir la habilitación bancaria, aunque actualmente están enfocados en conseguir el mismo hito en México. «Esperemos haber emitido millones de tarjetas para cuando salga la licencia bancaria en el país», dijo.