ANSES: las personas que no recibirán sus haberes en marzo 2025

Se anunció una novedad sobre un programa que proporciona un subsidio para los que no tienen acceso a la red de gas natural y que se ha convertido en un apoyo clave para los usuarios.

Las personas que no recibirán sus haberes en marzo 2025.

El Gobierno anunció junto a la Secretaría de Energía y la ANSES el calendario de pagos del Programa Hogar para marzo de 2025, lo que confirma el regreso de la ayuda familiar.

Se aplicarán nuevas restricciones para el cobro del Programa Hogar. Aquellos beneficiarios que superen el umbral de ingresos o cuenten con conexión a la red de gas natural no recibirán el subsidio destinado a la compra de garrafas.

Las razones por las que pueden suspender el pago del Programa Hogar

En marzo, ANSES suspenderá el pago en los siguientes casos:

.Vivienda con conexión a la red de gas natural: Si el domicilio cuenta con servicio de gas natural, el subsidio será dado de baja automáticamente. No obstante, si la conexión no está habilitada o el beneficiario no tiene acceso al servicio, se puede gestionar una revisión presentando el “Certificado de Negativa de Servicio de Gas de Red”, emitido por la empresa prestadora.

.Ingresos familiares superiores al límite permitido: El Programa Hogar está destinado a hogares cuyos ingresos no superen dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). En el caso de familias con un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el tope se eleva a tres SMVM. Para los residentes en la Región Patagónica, el límite es 2,8 SMVM o 4,2 SMVM si hay una persona con CUD.

.Titularidad de un medidor de gas natural: Si el beneficiario figura como titular de un medidor de gas, debe solicitar la baja en la prestadora del servicio antes de reclamar la reactivación del subsidio. En caso de errores en la información familiar registrada en ANSES, se recomienda actualizar los datos en una oficina sin necesidad de turno previo.

.Duplicación del beneficio dentro del mismo grupo familiar: Si más de un integrante del hogar percibe el subsidio, ANSES lo suspenderá. Para regularizar la situación, es necesario realizar el trámite correspondiente en una oficina del organismo con turno previo.

.Suspensión por falta de cobro: Cuando un beneficiario no retira el subsidio durante tres meses consecutivos, se da de baja automáticamente. En estos casos, se debe solicitar nuevamente la incorporación al programa.

La manera de saber si corresponde cobrar el Programa Hogar en marzo

Para verificar si el subsidio será depositado, los beneficiarios pueden consultar la aplicación Mi Argentina, ingresando con su CUIL y contraseña en la sección “Mis Cobros”.

También es posible obtener información comunicándose con ANSES a través de estos medios:

.Teléfono: 0800-222-7376 (opción Programa Hogar), de 8 a 20 horas.

.Correo electrónico: programahogar@mecon.gob.ar

. Consulta online: Formulario disponible en la página oficial de ANSES.

Los requisitos para cobrar el Programa Hogar en marzo 2025

Para mantener el subsidio, los hogares deben cumplir con los siguientes criterios:

.No contar con conexión a la red de gas natural.

. No haber solicitado la Tarifa Social de Gas.

. Ingresos familiares dentro del límite permitido: hasta dos SMVM o hasta la categoría C de monotributo.

.Para hogares con una persona con discapacidad: hasta tres SMVM o monotributista categoría D.

.Para la Región Patagónica: hasta 2,8 SMVM o categoría D. Si hay una persona con discapacidad, hasta 4,2 SMVM o categoría E.