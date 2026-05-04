Anses despliega operativos en todo el país para acercar trámites clave a la población

La Anses puso en marcha operativos de atención en distintos puntos del país con el objetivo de facilitar el acceso a trámites y consultas sin necesidad de asistir a una oficina. La iniciativa busca acercar servicios esenciales de la seguridad social a más personas, especialmente en zonas alejadas o con dificultades de traslado.

A través de estos operativos, los ciudadanos pueden gestionar prestaciones fundamentales como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la asignación por embarazo, asignaciones familiares y pagos únicos por nacimiento, matrimonio y adopción. También se pueden realizar trámites vinculados a la presentación del certificado escolar y la Prestación por Desempleo.

Además, se habilita la posibilidad de efectuar gestiones administrativas como el cambio de lugar de cobro, la designación de apoderados, la generación de la Clave de la Seguridad Social y la actualización de datos personales, entre otros servicios.

Desde el organismo recordaron que quienes se acerquen deben hacerlo con su DNI y la documentación correspondiente, para agilizar la atención y completar los trámites en el momento.

Las ubicaciones, días y horarios de los operativos pueden consultarse online en el siguiente enlace: https://www.anses.gob.ar/operativos-territoriales