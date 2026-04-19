«Anna fue una NN por cuatro meses»: Ricardo Biasotti recordó el inicio de su conflicto con Andrea del Boca por su hija

En una emisión especial conducida por Juana Viale, quien reemplazó a Mirtha Legrand, Ricardo Biasotti se abrió y profundizó sobre el conflicto de más de veinte años que mantiene con Andrea del Boca y la hija que tuvieron en común, Anna Chiara.

Recordemos que la actriz nunca le otorgó a la joven el apellido de su padre. Cuando Anna alcanzó la mayoría de edad, denunció a Biasotti por abuso sexual agravado por el vínculo y corrupción de menores, acusaciones de las cuales la Justicia lo absolvió, determinando que se trataba de recuerdos implantados por la madre.

“Mi historia tiene más de veinte años y, la verdad, es que desde un comienzo, casi antes de que naciera mi hija, empecé a sentir que las cosas no estaban bien, que algo no funcionaba. Porque mi intención siempre fue ser un padre presente; eso era lo único que me interesaba”, confesó Biasotti en La Noche de Mirtha (El Trece).

El actor explicó que su relación con Del Boca fue breve, y que antes de cumplir dos meses, ella quedó embarazada. “Antes de nacer Anna ya había obstáculos. Me enteré del lugar y la fecha de nacimiento porque, por casualidad, un amigo mío obstetra compartía anestesista con el obstetra de Andrea”, relató.

Biasotti narró que su expareja comenzó a ocultarle toda información relacionada con el embarazo y que, a los seis meses, cortó todo contacto: “Cambió de obstetra y me bloqueó la comunicación”.

El día del parto, Biasotti estuvo presente y el día siguiente también. Sin embargo, desde entonces, Del Boca le prohibió verlo y él tuvo que recurrir a la Justicia para exigir que la inscribieran como su hija.

Según explicó, “Anna fue una NN por cuatro meses”, ya que Del Boca no la inscribió ni siquiera como hija de madre soltera, lo que le habría permitido a él solicitar la paternidad. Finalmente, logró que se reconociera legalmente esa condición.

Además, consiguió establecer un régimen de visitas que nunca se respetó, dada la constante negativa y falta de respuesta. Tras nueve años de lucha, terminó por perder todo contacto con su hija.

Sobre las denuncias de violencia de género y agresiones imputadas por la actriz, por las que fue sobreseído, Biasotti afirmó: “Los moretones existían, pero todo fue una puesta en escena muy armada. Se contrataron peritos criminalistas para realizar la evaluación, y se comprobó que el moretón tenía una antigüedad mucho mayor a la que ella había denunciado”.

Respecto a la denuncia presentada por Anna, señaló: “El dolor es inmenso. Es un doble sufrimiento: por el daño que uno recibe y porque esto se expone públicamente, lo que potencia todo y asegura una condena pública”.

“Parecía un guion de novela, por el nivel de detalle y creatividad de la denuncia. Cuando escuchás a tu hija decir esas cosas, ¿qué te provoca?”, se lamentó.

Acerca de la posibilidad de reconectar con Anna, expresó: “Por supuesto que me gustaría. Este es el mensaje que le dejo: ella es una mujer, y tiene el derecho y la decisión de reencontrarse con su padre o no. Yo tengo el corazón abierto y siempre tendré la esperanza de hacerlo”.

Para concluir, Biasotti afirmó: “Es mi hija, la voy a querer toda mi vida. No importa que haya rechazado mi apellido; el nombre que le di sigue siendo mío, tiene parte de mis genes”.