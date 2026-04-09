Ángel Di María, otro campeón del mundo cara a cara con la Copa Libertadores: debuta con Rosario Central 20 años después de su primer partido

El Gigante de Arroyito será escenario del regreso de un campeón del mundo a la Copa Libertadores. Ángel Di María, con 38 años, se prepara para reencontrarse con el torneo más importante de América, del que estuvo alejado durante dos décadas tras su partida de Rosario para disputar el fútbol europeo. Su última participación en la competencia fue el 13 de abril de 2006, cuando ingresó en el segundo tiempo en la derrota ante Atlético Nacional de Colombia, que eliminó a Rosario Central en la fase de grupos.

Este jueves 9 de abril, Central iniciará su camino en el Grupo H enfrentando a Independiente del Valle, de Ecuador. La presencia de “Fideo” convierte este encuentro en un momento especial, un nuevo punto de partida para un futbolista que conquistó todo en Europa pero que aún tiene una asignatura pendiente en el fútbol argentino, donde comenzó su carrera.

Di María, uno de los futbolistas más destacados del país en las últimas dos décadas junto a Lionel Messi, ha participado en casi todos los partidos del Canalla desde su regreso a mediados de 2025. Sin embargo, una lesión en el aductor izquierdo lo limitó durante el último mes y medio, periodo en el que solo jugó el clásico ante Newell’s y poco más de media hora frente a Banfield. A pesar de las dificultades físicas, fue clave en ambas victorias.

El club se enfocó en su recuperación para que estuviera en óptimas condiciones de cara a su reestreno en la Libertadores, torneo que lo vio apenas comenzar en 2006 antes de su exitosa carrera en Europa, donde brilló en clubes como Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain, Juventus y Benfica.

En aquella primera experiencia, Di María disputó cuatro partidos en la Copa, todos como suplente, en un equipo que finalizó último en su grupo, superado por Atlético Nacional, Palmeiras y Cerro Porteño. Hoy, regresa como líder futbolístico y emocional de un equipo que sueña en grande, habiendo marcado cuatro goles y sumado dos asistencias en nueve partidos del Torneo Apertura.

“Ángel siempre es importante para el equipo, pero preferimos cuidarlo para que llegue al jueves”, explicó el director técnico Jorge Almirón tras el triunfo 2-1 sobre Atlético Tucumán por el torneo local. Central, que accedió a esta edición como el mejor equipo de la tabla anual 2025, buscará repetir sus campañas más exitosas en la Libertadores, en la que alcanzó las semifinales en 1975 y 2001.

El rival no será fácil. Independiente del Valle, campeón de la Copa Sudamericana en 2019 y 2022, llega con el respeto ganado a nivel continental y con la determinación de convertirse en un obstáculo para Di María y Central. El llamado “Matagigantes” protagoniza una excelente campaña local, liderando el torneo tras siete fechas con cuatro puntos de ventaja sobre Universidad Católica y Barcelona. Además, podría contar con el delantero paraguayo Carlos “Cocoliso” González, exjugador de Newell’s, clásico rival de Central.

“Va a ser un partido muy duro y muy importante por cómo está conformado el grupo”, anticipó el delantero ecuatoriano Djorkaeff Reasco, referido a una zona que completan Universidad Central de Venezuela y Libertad de Paraguay. “Central es un rival muy complejo de local, Di María es una figura mundial y con su hinchada se hacen muy fuertes. Pero nosotros vamos tranquilos, tenemos un gran equipo y hemos trabajado muy bien”, agregó.

El enfrentamiento promete mucha intensidad. Para Central, será la oportunidad de reafirmar su candidatura al título jugando en casa; para Independiente, una prueba de carácter fuera de su territorio. Y para Di María, quizá el primer paso de una revancha que trasciende lo deportivo y que, veinte años después, podría ser la frutilla del postre en una gran trayectoria.