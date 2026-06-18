Andrea del Boca explica por qué quiere dejar Gran Hermano 2026

Andrea del Boca estaría próxima a abandonar “Gran Hermano 2026” tras expresar su malestar dentro del reality. La actriz, quien ingresó nuevamente al juego gracias al Golden Ticket, se mostró afectada en las últimas horas, encerrándose en el confesionario para llorar debido a la difícil convivencia.

El desencadenante fue un episodio ocurrido durante el partido de la Selección argentina contra Argelia. La producción envió picada para los participantes; sin embargo, a ella le asignaron un plato especial por un problema de salud, pero el alimento se mezcló con el de los demás, lo que provocó su enojo. Andrea manifestó: “Me voy a la mierd… Yo no me voy a estar peleando con 20 personas que lo único que hacen es faltarle el respeto a la gente que no tiene para comer. No quiero más. No me siento a gusto”.

En una conversación posterior con su amiga Yipio, Del Boca manifestó con firmeza que, aunque intentó seguir, no desea continuar conviviendo en un ambiente donde predominan los conflictos, especialmente por asuntos “como pelearse por una picada”. Hasta el momento, la actriz no acordó una fecha de salida ni fue nominada esta semana, por lo que seguirá en el programa intentando llegar lo más lejos posible.

Andrea del Boca ingresó al reality a finales de febrero y explicó que su motivación principal era el deseo de jugar. En ese momento aseguró: “Lo que más me gusta es jugar. Por eso estoy acá, para venir a jugar. Y eso es Gran Hermano para mí”. La actriz aclaró que su participación no responde a una estrategia mediática, sino a un interés genuino en vivir la experiencia.

Asimismo, comparó esta etapa con una sensación profunda: “Yo creo que esta experiencia para mí es como volver a enamorarme. Estoy con mucha ilusión, con mucha ansiedad, con muchos nervios. Como cuando uno va a estrenar y estás a punto de salir a escena y sentís todo eso”.