«Andá pá allá, bobo»: la irónica respuesta de Jorge Macri al alcalde de Nueva York por decir que Argentina le robó a Egipto

El triunfo de la Selección Argentina sobre Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 desató una polémica tras los reclamos del equipo africano, que cuestionó el arbitraje, y ahora sumó un nuevo capítulo.

Luego de que Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, afirmara en una conferencia de prensa que «a Egipto le robaron», el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, le respondió con firmeza.

«Acá el único robo es querer ensuciar un triunfo histórico de la Argentina. Ganamos en la cancha, con fútbol y con carácter», expresó Macri, en un mensaje que rápidamente generó miles de interacciones.

La declaración de Mamdani se dio mientras presentaba un plan para mejorar el transporte público en Nueva York. En medio de su exposición, usó como ejemplo una discusión futbolística y sostuvo que los ciudadanos tendrían más tiempo para debatir «que a Egipto le robaron», en referencia al partido que Argentina ganó 3-2 para avanzar a los cuartos de final del Mundial.

El comentario se viralizó rápidamente y provocó repercusiones dentro y fuera del ámbito deportivo. A través de sus redes sociales, el mandatario porteño cuestionó la afirmación del alcalde neoyorquino y defendió la clasificación de la Selección.

“Le diría al alcalde de Nueva York Mamdani que no se meta con la Selección Argentina: ¡con los muchachos no! Y casi que, cuando lo leí, me dieron ganas de contestarle como Messi: ‘¡Andá pa’ allá, bobo!’”, agregó Macri.

El cruce se produjo en medio de la repercusión internacional del encuentro entre Argentina y Egipto, que estuvo marcado por decisiones arbitrales controvertidas y desencadenó reclamos del seleccionado africano.

Mientras la Selección ya se prepara para su próximo compromiso en cuartos de final, el jefe de Gobierno porteño se refirió al operativo de seguridad previsto para el sábado.

«Habrá un operativo de seguridad como siempre, y todos los que vengan a disfrutar en paz podrán hacerlo con normalidad. Pero quienes agredan a otros o al patrimonio público, que es de todos, serán detenidos por la Policía de la Ciudad. Nuestra responsabilidad es garantizar que la gente de bien pueda disfrutar. En todo lugar donde no se respete la ley, las normas y los códigos, se hará cumplir y respetar la ley”, anticipó Macri.