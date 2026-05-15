Ana Rosenfeld internada tras descompensación en programa de TV

Ana Rosenfeld vivió un momento delicado durante una emisión en vivo al descompensarse, lo que obligó a suspender la grabación del programa en el que participaba. La producción inmediata solicitó la intervención del Servicio de Emergencias, que la trasladó de urgencia a un hospital.

La abogada de Wanda Nara se sintió mal mientras estaba invitada al ciclo Culpable o inocente, que se emite por Net TV, en horas de la tarde del viernes. La situación generó gran preocupación entre el equipo y el público presente, y fue el periodista Adrián Pallares, conductor de Intrusos, quien salió a calmar los ánimos afirmando: «Estaban todos muy preocupados y angustiados en el canal».

Rosenfeld fue internada en el Hospital Alemán, donde le realizaron diversos estudios, incluyendo pruebas de memoria, para descartar cualquier tipo de accidente cerebrovascular y confirmar que su estado cognitivo estaba en óptimas condiciones.

En declaraciones posteriores, la propia Ana Rosenfeld aseguró que los exámenes «salieron perfectos» y, con su característico tono directo y resiliente, minimizó el episodio diciendo que «fue solo un susto». Actualmente, su salud se encuentra estable y continúa con seguimiento médico.