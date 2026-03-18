Amy Schumer contó su pésima experiencia con el Ozempic: “No podía llevar una vida normal”

El uso de la medicación Ozempic para adelgazar llegó a niveles desmesurados. A la par de su crecimiento ilimitado y la convicción infinita en sus efectos, van afianzándose los testimonios sobre las reacciones adversas.

Uno de los más relevantes y que generó una gran repercusión es el de la actriz norteamericana Amy Schumer.

Schumer contó que había probado la medicación hacía tres años y su experiencia no fue la mejor.

“Quedé postrada en la cama. Vomitaba y no tenía energía”, relató la humorista y guionista en 2025 para el popular programa de radio de Howard Stern.

«No tenía fuerzas ni para levantar la cabeza de la almohada. No podía llevar una vida normal”, agregó la protagonista del programa de sketch comedy Inside Amy Schumer.

Por esos motivos, a pesar de haber logrado perder rápidamente más de 14 kilos, se vio forzada a abandonar el tratamiento.

Uno de los posibles motivos, de acuerdo a la nota de La Vanguardia, es que convive con el gen propenso a la náuseas, GDF15, y el consumo del fármaco no resultó compatible con esa condición.

Cuando dio su testimonio, como recopiló la misma fuente, aprovechó para hacer una crítica sobre aquellos famosos que consumen el medicamento sin reconocerlo públicamente. “Todo el mundo dice: Como porciones más pequeñas. Cállate la boca. Estás tomando Ozempic o algo por el estilo”, expresó sin vueltas.

“Lo hice para sobrevivir”

Después de esa experiencia, a fin del año pasado mostró su nuevo cuerpo y reveló que había bajado 23 kilos. “No para verme bien, lo cual es divertido y temporal. Lo hice para sobrevivir”, escribió en un posteo de Instagram que en las primeras horas acumuló 21.000 Me gusta, como publicó una nota de El País.

“Tuve una enfermedad que hace que tu cara se hinche extremadamente y que puede matarte, pero esa enfermedad se curó”, comienza el texto.

En esa cita, hace alusión al síndrome de Cushing, también conocido como hipercortisolismo, que atravesó en 2024, y que implica un exceso de cortisol en el cuerpo. Se trata de un trastorno hormonal, que en el caso de Schumer fue transitorio y estuvo causado por la toma de inyecciones de esteroides, que ella usó por prescripción médica para controlar algunas de sus dolencias.

Además de un aumento de peso, otros síntomas incluyen hipertensión arterial y aumento de estrías.

Ahora, para bajar de peso reconoció que probó con otra medicación del mismo tipo que el Ozempic, llamada Mounjaro.

“Lo siento por cualquiera que esté deprimido, pero ya no tengo dolor y puedo jugar con mi hijo”, añade en el texto superpuesto en el video, dando más detalles sobre cómo es su día a día.