Ampliación | Choque entre dos motos en Makallé deja una mujer hospitalizada

Una colisión entre dos motocicletas ocurrida este miércoles 13 de agosto al mediodía en la intersección de calles Güemes y Victorio Ghio, en Makallé, dejó como saldo una mujer de 30 años trasladada al hospital local. El otro conductor, también de 30 años, resultó ileso.

Según informó la Policía, el accidente se registró alrededor de las 12:20 y tuvo como protagonistas una Zanella ZB gris con negro, conducida por A. V. G., y una Honda Wave, manejada por F. D. D. La motociclista fue asistida en el lugar y derivada en ambulancia al nosocomio para su evaluación médica.

El segundo involucrado declaró no presentar lesiones y rechazó la atención sanitaria. En el lugar trabajó personal de la Comisaría de Makallé, encabezado por el Subcomisario Marcos Ariel Gutiérrez, mientras se realizan las actuaciones para establecer las causas del siniestro.