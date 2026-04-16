Amenazas de tiroteos en escuelas de Mar del Plata: investigan denuncias y activan protocolos

En los últimos días, distintos establecimientos educativos de Mar del Plata registraron una serie de amenazas de tiroteos, lo que encendió la alarma en la comunidad educativa y derivó en la activación de protocolos de prevención.

Según fuentes judiciales y educativas, ya se contabilizan al menos ocho denuncias formales vinculadas a estos hechos, que afectaron a más de diez instituciones. A pesar de la preocupación generada, las autoridades aclararon que no se detectaron riesgos concretos y que las clases continúan con normalidad.

Investigación en curso

La causa es investigada por el fiscal Walter Martínez Soto, quien confirmó que uno de los casos ya derivó en la imputación de un adolescente de 17 años por el delito de intimidación pública.

Este delito contempla penas que pueden llegar hasta los seis años de prisión. Desde la fiscalía remarcaron que este tipo de conductas, aunque en muchos casos se presenten como bromas, pueden tener consecuencias legales graves.

Escuelas afectadas

Entre los establecimientos donde se registraron episodios se encuentran:

Colegio Esquiú, donde se identificó a un alumno involucrado.

Instituto Santa Cecilia, donde aparecieron mensajes intimidatorios en los baños. Como medida preventiva, se suspendieron recreos y se convocó a las familias.

Escuela Secundaria N° 2, donde los mensajes generaron temor en la comunidad educativa.

Protocolos activados

Ante la reiteración de estos hechos, las instituciones educativas activaron protocolos de seguridad que incluyen:

Notificación a autoridades policiales

Evaluación de las amenazas

Comunicación con las familias

Acciones de concientización

El objetivo es evitar la propagación de estos mensajes y garantizar la seguridad de alumnos y docentes.

Posible origen en redes sociales

[Inferencia] Investigadores analizan si los hechos están vinculados a un reto viral difundido en redes sociales, donde se incentiva a publicar amenazas falsas para generar impacto.

Este tipo de prácticas puede replicarse rápidamente entre estudiantes, generando un efecto multiplicador en distintas escuelas.

Recomendaciones a las familias

Desde el ámbito educativo se recomienda a padres y tutores:

Supervisar el uso de redes sociales

Dialogar sobre las consecuencias de estas acciones

Informar situaciones sospechosas

Un fenómeno que preocupa

Si bien no se detectaron amenazas concretas, las autoridades insisten en la importancia de abordar estos casos con seriedad.

Lo que puede parecer una broma implica la intervención de fuerzas de seguridad, genera temor en la comunidad y puede derivar en consecuencias judiciales.