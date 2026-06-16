Amenazas de muerte a Gastón Trezeguet: presentó denuncia ante la Justicia

Gastón Trezeguet denunció haber recibido amenazas de muerte a través de las redes sociales y presentó la correspondiente denuncia ante la Justicia. El exparticipante y analista de Gran Hermano compartió en su cuenta de X una imagen del documento policial que acredita la presentación, expresando su preocupación por el contenido de los mensajes recibidos.

“Entiendo todo lo que implica Gran Hermano, pero hay mensajes que no voy a dejar pasar y este es uno de ellos. La denuncia está hecha y espero que lo identifiquen y responda ante la Justicia”, escribió Trezeguet junto a la foto de la denuncia.

Además, mostró una captura del mensaje amenazante enviado por una persona que escribió: “Te vamos a hacer mier… mañana a tiros pedazo de pu… Ahí vas a saber estudiar en el infierno (…) tiritos y descuartización total”.

En diálogo con TN Show, el productor televisivo manifestó su temor ante la amenaza: “No sabes si es un fanático que está muy loco y puede aparecer en cualquier lugar. Me genera mucho miedo. Es muy terrible. Me parece muy fuerte que alguien mande algo así”.

Según la documentación difundida por Trezeguet, la denuncia fue radicada ante la Policía de la Ciudad y, en el marco de la causa judicial, se solicitó la provisión de un botón de pánico para su protección.

La publicación generó una inmediata reacción en redes sociales, donde seguidores y usuarios manifestaron su apoyo al productor y repudiaron el contenido de las amenazas.

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En otro ámbito, a principios de junio se produjo un fuerte cruce al aire de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) entre Gastón Trezeguet y Gladys “La Bomba” Tucumana. La cantante abandonó el juego y, desde el panel, Trezeguet la acusó de haberle robado pertenencias a otros participantes, Cinzia y Yipio, lo que ella negó.

La Bomba explicó que la relación se deterioró por diferencias personales: “Lo que pasó fue que nos empezamos a desconocer y yo, realmente, no comulgo con un montón de acciones o actitudes”. Por su parte, Trezeguet afirmó: “Pero Gladys, si le vas robando todo a todos y te lo vas encanutando, obviamente no le vas a caer bien al resto de la casa. Lo vimos acá: la base que te encanutabas y después la crema también de Yipio. No digo que lo hayas hecho a propósito, pero te llevabas cosas a tu lugar”.