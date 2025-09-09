Amazon compra acciones de Rappi para competir con Mercado Libre en la región

Amazon.com adquirió una participación en la empresa de delivery colombiana Rappi, informó la agencia de noticias Bloomberg. La asociación une la infraestructura minorista y tecnológica del gigante del comercio electrónico con una de las empresas de reparto más conocidas de América Latina.

Obtener acceso a la red logística de Rappi podría ayudar a Amazon a competir con el peso pesado del comercio electrónico regional MercadoLibre.

Para Rappi, la asociación supone el respaldo de la empresa de comercio electrónico más grande de Norteamérica y oportunidades para aprovechar sus redes logísticas y de computación en la nube.

La inversión inicial —un bono convertible en acciones de US$ 25 millones, según una persona familiarizada con la transacción— es pequeña para Amazon.

Sin embargo, el acuerdo otorga a la empresa con sede en Seattle el derecho a comprar hasta el 12% de Rappi si se cumplen ciertos plazos, según la persona, que solicitó el anonimato debido a la confidencialidad de los términos del acuerdo. Las cifras podrían cambiar.

Los voceros de Amazon y Rappi declinaron hacer comentarios, indicó Bloomberg.

En los últimos años, Amazon ha adquirido el hábito de utilizar warrants (instrumentos financieros que dan la posibilidad de comprar un activo) para realizar inversiones directas en socios, incluidas aerolíneas, un distribuidor de comestibles y fabricantes de productos electrónicos, en un intento por obtener más ganancias si el negocio de Amazon hace aumenta la fortuna de su socio.

Rappi fue fundada en 2015 y tiene presencia desde México hasta Chile con su oferta “Turbo”, una promesa de entregar todo, desde vino hasta pasta de dientes, en menos de 10 minutos.

La compañía también realiza entregas desde restaurantes y se ha expandido al sector financiero, creando una billetera digital y obteniendo la aprobación regulatoria en países como Colombia para ofrecer tarjetas de crédito y cajas de ahorro.

Rappi cuenta con el respaldo de un rango de inversores que van desde SoftBank a Sequoia Capital y T. Rowe Price. El año pasado, Simón Borrero, cofundador y director ejecutivo de Rappi, dijo que la empresa podría salir a bolsa en 2025, posiblemente en Nueva York.

Bloomberg reportó el mes pasado que Rappi había conseguido un préstamo de US$ 100 millones del Banco Santander y Kirkoswald Capital Partners.

La inversión de Amazon en Rappi fortalece los vínculos comerciales existentes. Rappi es cliente de Amazon Web Services, el proveedor de servicios en la nube. En México, Amazon ofrece a los miembros de su programa Prime un año de envíos gratis a través de Rappi.