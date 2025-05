Amarilla: “La dignidad no se negocia”

Desde la Unidad Penal VIII de Cerro Azul, el candidato impugnado por el partido “Por la Vida y los Valores” aseguró estar detenido injustamente y denunció falta de interés por parte de las autoridades. También, reivindicó su inocencia y reafirmó su intención de competir en las elecciones provinciales.

Ramón Oscar Amarilla, candidato a diputado provincial por el partido “Por la Vida y los Valores”, difundió una carta escrita desde la Unidad Penal VIII de Cerro Azul, donde se encuentra detenido desde hace más de siete meses acusado de sedición. El escrito llega días después de que el fiscal electoral de Misiones, Flavio Marino Morchio, impugnara su postulación argumentando que, por su situación de detención, no estaría habilitado legalmente para competir en las próximas elecciones.

En la carta, Amarilla calificó su detención como “injusta” y denunció que ninguna autoridad judicial ni política se interesó por su caso, ni por el deterioro de su salud tras una reciente huelga de hambre. “Así como me ve, ninguna autoridad se interesó por lo que me sucede. No solo a mí, sino a todo el pueblo misionero”, escribió, apelando al acompañamiento de sus seguidores.

“Soy inocente. Solo fui como siempre vocero de todos mis colegas. No pertenezco a ningún grupo, ni soy un delincuente. O si no, no hubiera estado más de 31 años en la institución”, afirmó, en referencia a su carrera como agente policial.

También, acusó al oficialismo de poner trabas a su participación electoral: “No sé por qué. Solo he luchado por los derechos de mis colegas siempre con la verdad. Puede que tengan terror de una persona como yo, que se atrevió”.

Finalmente, sostuvo que no hace falta “muchas cosas para ser candidato, solo honestidad” y llamó a la ciudadanía a reflexionar: “Queremos ser libres, queremos una provincia próspera. Recursos nos sobran. Exigimos que se respeten nuestros derechos como lo dice nuestra bendita Constitución”.

La carta concluye con un saludo a toda la ciudadanía y un mensaje directo: “La dignidad no se negocia”.

FUENTE: MisionesCuatro