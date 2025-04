Amalia Granata rompió el silencio tras la internación de urgencia de su hijo: «De por vida»

Tras conocerse la internación de Roque, el hijo que tuvo con Leo Squarzón, la diputada reveló cuál es la situación del menor.

Amalia Granata, junto a sus hijos Roque y Uma.

En las últimas horas, se desató la preocupación por la salud de Roque, el hijo menor de Amalia Granata, tras una internación de urgencia. Luego, la diputada se encargó de llevar tranquilidad al asegurar que se trató de una «gastroenteritis» y detalló: «Se deshidrató por vomitos y le subieron los glóbulos blancos. Lo internaron, le pasaron suero y ya está bien», escribió al periodista , al mismo tiempo que se supo que el pequeño ya había sido dado de alta.

Sin embargo, la mediática se refirió también a otras dificultades de salud que atraviesa el hijo que tuvo con Leo Squarzón y dio un mensaje concientizador al respecto. En su paso por Puro Show (El Trece), Granata habló de los momentos difíciles que sortearon como familia por la relación que el niño tenía con sus compañeros de colegio, lo que encontró respuesta en la medicina.

En este sentido, comenzó revelando: «Roque, mi hijo menor, tiene Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y Dislexia. Son temas de los que no se hablan como tampoco de las dificultades que tienen estos chicos en el colegio. En otra época eras el burro o el vago. Ahora gracias a Dios se sabe que tienen otros tiempos de aprendizaje», indicó, en relación al trastorno del neurodesarrollo que afecta la atención, la impulsividad y la actividad, y que puede presentar desafíos en distintos aspectos de la vida diaria.

Seguidamente, comentó cómo fue que descubrieron el trastorno que padecía el nene: «Roque en preescolar era muy revoltoso, no se quedaba quieto pero cuando pasó a primer grado, saltó el tema de la dislexia primero y avanzamos… Una de las cosas por las cuales lo descubrimos es por las madres solidarias que se iban a quejar. La directora me llamó para ver qué pasaba con la lecto escritura y me compartió esas quejas».

«A mi los otros padres me importan nada, porque si van al colegio a quejarse de un niño, necesitan terapia. Son adultos. Yo me concentré en mi hijo», sumó.

En esa dirección, explicó que «cuando un niño no llega a un objetivo se frustra y a los 6 años, la frustración lo muestra rompiendo hojas o molestando al compañero». Fue entonces que decidieron dar intervención a los especialistas: «Empezamos a ver qué pasaba con una neuróloga y una psicóloga y llegamos al diagnóstico. Hoy estamos con un tratamiento que va a ser de por vida porque el TDAH es para toda la vida», cerró.

Leo Squarzón, Amalia Granata y su hijo Roque.