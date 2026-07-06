Alumna aterriza avión tras la muerte de su instructor en Córdoba

La Justicia investiga la muerte de Leandro Andrés Bertazzo, un instructor de vuelo de 42 años que cayó de un avión durante un vuelo de práctica en Córdoba. Bertazzo, que trabajaba desde hace cuatro años como instructor en la escuela Flying Parrot Córdoba, se arrojó de la aeronave mientras realizaba una práctica con una alumna, según relató la joven que lo acompañaba.

El incidente ocurrió el sábado por la tarde. Bertazzo comenzó su jornada laboral en la escuela ubicada en Coronel Olmedo como de costumbre y realizó primero un vuelo de reentrenamiento con un piloto con licencia, sin inconvenientes. Más tarde, emprendió un segundo vuelo con una alumna de 22 años, quien ya tenía licencia de piloto privado pero contaba con pocas horas de experiencia. Por protocolo, debía volar siempre acompañada por un instructor.

Mientras sobrevolaban la zona rural de Toledo, en el departamento Río Segundo, el instructor le pidió a la alumna que mantuviera el vuelo. Luego, según el testimonio recogido por Eduardo Álvarez, director de Flying Parrot Córdoba, Bertazzo se quitó los auriculares, acomodó sus pertenencias, se desabrochó el cinturón, abrió la puerta del avión y se arrojó. La joven envió un mensaje alertando sobre la situación y logró controlar el avión Cessna C-150 para aterrizar sin sufrir heridas.

Al recibir el mensaje, Álvarez despegó para buscar a Bertazzo y, tras unos 15 o 20 minutos de búsqueda, localizó el lugar del accidente. Las autoridades fueron alertadas y, al llegar, sólo pudieron confirmar el fallecimiento del instructor.

El suceso causó conmoción entre sus colegas y alumnos, quienes no observaron conductas extrañas ni señales de posibles problemas. Álvarez destacó que Bertazzo había iniciado la jornada de manera normal y que mantenía una relación muy cercana y profesional con sus alumnos. “Nadie pudo prever que tomaría la decisión de arrojarse de la aeronave. Evidentemente había algo en su psique”, señaló.

Bertazzo llevaba una década formándose y trabajando en la escuela Flying Parrot Córdoba, donde obtuvo diversas licencias, incluyendo piloto de transporte de línea aérea, piloto comercial de primera clase e instructor. También tuvo experiencia laboral en Chile. Tras el incidente, sus compañeros supieron que el instructor había recibido atención en un instituto neuropsiquiátrico, información que hasta entonces desconocían y que sólo conocía su familia.

La investigación quedó a cargo de la Justicia Federal de Córdoba, responsable de intervenir en incidentes aéreos, con el fin de esclarecer las circunstancias del hecho.