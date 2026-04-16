Alumna apuñaló a un compañero por celos en San Martín

En un nuevo episodio de violencia escolar, una alumna de la Escuela Secundaria Nº 4 de San Martín apuñaló este jueves, a la salida del colegio, a un compañero. El joven debió ser trasladado al Hospital Mariano Castex para recibir atención médica y ser intervenido por las heridas sufridas.

Un video captado por una cámara de seguridad muestra el momento en que la agresora, vestida de rosa, ataca al estudiante con varias puñaladas. Según familiares de la víctima, la agresión se produjo motivada por celos, ya que la joven le habría exigido borrar de su lista de contactos a su exnovia. Al comprobar que el alumno seguía en contacto con ella, decidió usar la fuerza para expresar su descontento.

El hecho ocurrió en la esquina de las calles Sargento Cabral e Industria, cuando la adolescente cursa Primer Año y la víctima, Tercero. Tras el ataque, la agresora regresó al interior del establecimiento e intentó ocultarse, aunque fue finalmente detenida por las autoridades escolares. La Policía Bonaerense llegó al lugar, realizó un operativo y trasladó a la joven a la comisaría local.

Mientras tanto, el estudiante fue internado en observación en el Hospital Mariano Castex, donde se le efectuaron las curaciones correspondientes.

Este suceso se da en el marco de una escalada de violencia en establecimientos educativos del país. A finales de marzo, un alumno de una escuela en San Cristóbal, Santa Fe, asesinó a un compañero con una escopeta, conmocionando a la sociedad. Posteriormente, se registraron múltiples amenazas de tiroteos en colegios de diversas provincias, con mensajes intimidatorios en baños y aulas, que motivaron operativos policiales y actuaciones judiciales por el delito de “intimidación pública”.

Hasta la fecha, no se confirmaron incidentes concretos derivados de dichas amenazas, pero la alarma generada ha llevado a reforzar la seguridad en los centros educativos, tanto públicos como privados.