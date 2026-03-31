Alpine confirmó a Franco Colapinto en Argentina: cómo será el recorrido y el Fórmula 1 que manejará en las calles de Buenos Aires

Desde que emigró a Europa a los 14 años, Franco Colapinto siempre vuelve a la Argentina para pasar las Fiestas y unos días de descanso. Sin embargo, desde que se convirtió en piloto de Fórmula 1 -de la mano de un reemplazo en Williams en 2024- son muchos los fanáticos que lo persiguen en sus visitas por Pilar o San Andrés de Giles, las localidades donde respectivamente viven su mamá y su papá. No hubo, más allá de su presencia en los Premios Olimpia 2024, un evento público donde pudieran tenerlo cerca. Hasta ahora, porque este martes por la mañana, Alpine confirmó el Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026, que se realizará el próximo 26 de abril en las avenidas del Libertador y Sarmiento que se transformarán en un circuito callejero de 2 km, dónde se llevarán a cabo dos show runs oficiales.

“Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, que me impulsa todos los días a seguir soñando con alcanzar todos mis objetivos en mi carrera. Cada mensaje, cada bandera y cada aliento siempre estuvieron presentes. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos este momento especial», dijo el piloto argentino en un comunicado oficial de Alpine.

¿Cuándo y dónde se realizará la exhibición de Franco Colapinto?

La fecha elegida es la del domingo 26 de abril, justo el previo al Gran Premio de Miami, donde la F1 retomará su actividad tras el GP de Japón al que sucederán cinco semanas sin actividad por las cancelaciones de Bahréin y Arabia Saudita, a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente.

El lugar elegido es Palermo y ocupará la zona del Monumento a los Españoles, entre las Avenidas del Libertador (una recta de alrededor de 750 metros) y Sarmiento (400 metros).

Los indicios de los bosques de Palermo como fueron creciendo en las últimas horas del lunes cuando uno de los sponsors de Franco Colapinto lanzó un video en el que se mostraba a los clásicos Jacarandá desde la toma aérea de un dron que recorría la Avenida del Libertador hasta llegar a un cartel vial en el que se leía: «Just a Dream in my mind», en clara referencia a los dichos del argentino en el media day del Gran premio de Japón. Finalmente, remataban el video con «la próxima vuelta en casa». Es lo que le respondió el piloto de Pilar a ESPN en clara complicidad por el anuncio que se venía.

— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 29, 2026

¿Será gratuita la exhibición de Colapinto?

Según informó la Ciudad de Buenos Aires, bordear el Parque El Rosedal les permitirá a los organizadores armar «Sectores exclusivos a la venta, incluyendo Fan Zone, Grandstands y Hospitality con acceso diferenciado y vistas únicas de la pista». En el Fan Zone habrá propuestas de entretenimiento, activaciones de marcas y espacios interactivos. El espacio de Hospitality también ofrecerá Garage Tours con acceso a Boxes.

Esos tickets -aún no se dieron a conocer los precios, se estima que serán unos 20 mil- se pondrán a la venta. En cambio, la parte externa será de acceso libre y gratuito. A raíz de eso, la seguridad será la clave en la que deberá trabajar el Gobierno de la Ciudad.

¿Cuándo se pueden comprar las entradas para ver al piloto argentino de Alpine?

La venta arranca a partir del martes 07 de abril a las 16:00 horas con todos los medios de pago. Mercado libre, uno de los sponsors de Colapinto, ofrece un beneficio exclusivo de 3 cuotas sin interés con la Tarjeta de Crédito Mercado Pago. Esa preventa arranca un día antes, el 6 de abril desde las cuatro de la tarde.

¿Cuál será el auto en el que girará Colapinto?

Franco conducirá el monoplaza de Fórmula 1 E20 de 2012, impulsado por un motor Renault V8, con el branding completo del equipo BWT Alpine Formula One Team, en las calles del barrio de Palermo el 26 de abril de 2026, marcando la primera vez en 14 años que un auto de Fórmula 1 circula en la Ciudad de Buenos Aires.

El último evento público de Colapinto en una acción de marketing había sido un par de semanas antes de convertirse en piloto de F1 -aunque entonces no lo sabía-. En agosto de 2024, ante la mirada de algunos curiosos, el joven piloto se había subido a un Ford Shelby Cobra para hacer un roadshow que comenzó en Costa Salguero y terminó en el Planetario. A 700 metros de allí, en unas semanas, se esperan que sean miles (¿y por qué no pensar en un millón?) los fanáticos que vayan a verlo acelerar.