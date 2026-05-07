Alma y Analía, las viudas negras que durmieron a un hombre en Caballito y salieron a comprarse de todo con sus cuentas

La Policía de la Ciudad detuvo en las últimas horas a dos mujeres conocidas como «viudas negras», buscadas desde hace dos años por drogar y robar a un hombre que las había invitado a su departamento en el barrio de Caballito.

Las sospechosas, identificadas como Alma y Analía, de 26 y 31 años respectivamente, conocieron a la víctima el 30 de junio de 2024 en un boliche del barrio de Constitución. El hombre, cuya edad no fue revelada, las invitó a su domicilio, donde compartieron bebidas antes de que él perdiera el conocimiento. Fue en ese momento cuando las mujeres le sustrajeron dinero en efectivo, dólares, tarjetas de crédito y débito, además de dispositivos electrónicos y relojes.

Ambas, que se encuentran imputadas, realizaron múltiples consumos con las tarjetas de la víctima y vaciaron sus billeteras virtuales.

Gracias a las investigaciones de la División Investigaciones Comunales 8 y la intervención del Ministerio Público Fiscal, se pudo identificar a las sospechosas y localizar sus domicilios, lo que permitió efectuar allanamientos y culminó con sus detenciones.

En una vivienda ubicada en Pasaje Barros Pazos al 3600, en Villa Soldati, se detuvo a una de las imputadas y se secuestraron una consola PlayStation 4 y un teléfono celular.

Por su parte, en un domicilio de Ingeniero Budge, Lomas de Zamora, se realizó la detención de la segunda mujer, con apoyo del personal de la DDI local, donde también se incautó un celular.

Una de las detenidas cuenta con siete antecedentes por delitos como robo, usurpación, encubrimiento agravado y maltrato, cometidos entre 2023 y la actualidad.

La causa está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 14, dirigido por Edmundo Rabbione, que dio intervención tras labrar las actas por robo.